  • BIST 4.980,94
  • Altın 1135.061
  • Dolar 18.8213
  • Euro 20.3858
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Doğuş Derya: “Başbakan kokteyl ve seçim gezilerinde görünürdü!”

» »
UBP-DP-YDP hükümeti hakkında “Türkiye’den tevdi edilen görevleri yerine getiren bir hükümet” tanımlaması yapan Doğuş Derya’ya göre hükümet bir taşeron…
Doğuş Derya: “Başbakan kokteyl ve seçim gezilerinde görünürdü!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Ünal Üstel’in başta meclis genel kurulu olmak üzere “görünmezliği” konusunda eleştiriler kapsamında kendisinin kokteyllerde ve seçim gezilerinde göründüğünü ifade ederek “Topluma saygıları yok, mesele bu… ” dedi.

UBP-DP-YDP hükümeti hakkında “Türkiye’den tevdi edilen görevleri yerine getiren bir hükümet” tanımlaması yapan Doğuş Derya’ya göre hükümet bir taşeron…

Ülkede nasılsa denetim yok, telefonla işleri çözerim, diyen ve ülke ekonomisine katkısı olmayanları gözeten bir yönetim anlayışı içinde olduğumuzu söyleyen Doğuş Derya, “Ülkemizde müdahaleler silsilesini yapanlar kimler? Türkiye’de başta ifade özgürlüğünü kısıtlayan, baskı ortamını kurgulayanlar, biz de bunun yansımasını bu bağlamda görüyoruz.” dedi.

Doğuş Derya, ekonomik krizle beraber şiddetin de beraberinde geldiğini ve yükselişte olduğunu görmek gerektiğine dikkati çekerek geçtiğimiz hafta hunharca işlenmiş cinayet sonrası da koruyucu mekanizmaların olmadığını gözlemlediklerini ifade etti.

Derya, polise günde üç kadının şiddet başvurusu yaptığını söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miras olarak kalan parayı tasarrufuna geçirdi27 Ocak 2023 Cuma 13:19
  • Cemile yardımlarına artış27 Ocak 2023 Cuma 11:00
  • Gazimağusa-İskele Anayolu'nda gece yarısı korkutan kaza! Yaralı var...25 Ocak 2023 Çarşamba 10:12
  • İskele’de bir kadın cesedi bulundu (Güncellendi)25 Ocak 2023 Çarşamba 10:02
  • İskele bölgesi elektrik kesintisi!25 Ocak 2023 Çarşamba 09:51
  • Dikkat! İskele Bölgesi Uzun Süreli Elektrik Kesintisi24 Ocak 2023 Salı 19:40
  • Şehir Plancıları Odası: “Mehmetçik İmar Planı’na aykırı hareket ediliyor”24 Ocak 2023 Salı 15:56
  • Kaplıca Köyü Heyeti, Başkan Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti20 Ocak 2023 Cuma 12:47
  • UBP İskele İlçe Yönetimi, Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti19 Ocak 2023 Perşembe 14:17
  • Nezire Aşık hayatını kaybetti18 Ocak 2023 Çarşamba 17:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti