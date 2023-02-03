Doğuş Derya: “Başbakan kokteyl ve seçim gezilerinde görünürdü!”

UBP-DP-YDP hükümeti hakkında “Türkiye’den tevdi edilen görevleri yerine getiren bir hükümet” tanımlaması yapan Doğuş Derya’ya göre hükümet bir taşeron…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Ünal Üstel’in başta meclis genel kurulu olmak üzere “görünmezliği” konusunda eleştiriler kapsamında kendisinin kokteyllerde ve seçim gezilerinde göründüğünü ifade ederek “Topluma saygıları yok, mesele bu… ” dedi.

UBP-DP-YDP hükümeti hakkında “Türkiye’den tevdi edilen görevleri yerine getiren bir hükümet” tanımlaması yapan Doğuş Derya’ya göre hükümet bir taşeron…

Ülkede nasılsa denetim yok, telefonla işleri çözerim, diyen ve ülke ekonomisine katkısı olmayanları gözeten bir yönetim anlayışı içinde olduğumuzu söyleyen Doğuş Derya, “Ülkemizde müdahaleler silsilesini yapanlar kimler? Türkiye’de başta ifade özgürlüğünü kısıtlayan, baskı ortamını kurgulayanlar, biz de bunun yansımasını bu bağlamda görüyoruz.” dedi.

Doğuş Derya, ekonomik krizle beraber şiddetin de beraberinde geldiğini ve yükselişte olduğunu görmek gerektiğine dikkati çekerek geçtiğimiz hafta hunharca işlenmiş cinayet sonrası da koruyucu mekanizmaların olmadığını gözlemlediklerini ifade etti.

Derya, polise günde üç kadının şiddet başvurusu yaptığını söyledi.