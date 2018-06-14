DOKUNULMAZLIK İÇİN ÖZGÜRGÜN’DEN HODRİ MEYDAN! 

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, katıldığı televizyon programında bir süredir gündemde olan milletvekili dokunulmazlığı konusunda iddialı açıklamalarda bulundu. Özgürgün, dokunulmazlıkların kaldırılması için referanduma gidilmesi çağrısı yaparak, UBP’nin 21 milletvekiliyle dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyeceğini açıkladı..

“KÜRSÜ DIŞINDA TÜM DOKUNULMAZLIKLAR KALKSIN”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, milletvekili dokunulmazlığı konusunda yaptığı iddialı açıklamalar kapsamında, kürsü dokunulmazlığı dışındaki tüm dokunulmazlıkların kalkması gerektiğini söyledi. Siyasi rant elde edilmesine karşı olduğunu savunan Özgürgün, “Dokunulmazlıkları referanduma götürelim, Biz 21 vekille hazırız. Dokunulmazlık kaldırılacak deyip siyaset yapılmasın, kaldıralım” ifadelerini kullandı.

“YARIN SENİ DE BULUR!”

Bir milletvekili sadece kürsüde ortaya koyduğu ve halkın nabzını yansıtan fikir ve görüşlerinden yargılanmamalı” diyen Özgürgün, konuyu geçen yerel seçimlerde referanduma götürdüklerini ancak Anayasa referandumuna “hayır” çıktığını belirterek, “Herkesin dokunulmazlığı kaldırılsın ben varım. Sadece Aytaç Çaluda üzerinden gidersen, bu yarın seni de bulur, herkesi bulur” dedi.