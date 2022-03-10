Dolar 14,70 seviyesini aştı.

Güne sakin bir başlangıç yapan dolar/TL gün içinde yükselerek 14,70 seviyesini aştı.
Dolar saat 09.36 itibariyle 14,72 liradan fiyatlanırken güne 14,65 liradan başlamıştı.
Euro ise aynı dakikalarda 16,37 lira seviyesinden işlem görüyor.
Güne sakin bir başlangıç yapan dolar/TL gün içinde yükselerek 14,70 seviyesini aştı.
Dolar saat 09.36 itibariyle 14,72 liradan fiyatlanırken güne 14,65 liradan başlamıştı.
Euro ise aynı dakikalarda 16,37 lira seviyesinden işlem görüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.