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Dolar 14,70 seviyesini aştı.

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Güne sakin bir başlangıç yapan dolar/TL gün içinde yükselerek 14,70 seviyesini aştı.
Dolar 14,70 seviyesini aştı.

Güne sakin bir başlangıç yapan dolar/TL gün içinde yükselerek 14,70 seviyesini aştı.

Dolar saat 09.36 itibariyle 14,72 liradan fiyatlanırken güne 14,65 liradan başlamıştı.

Euro ise aynı dakikalarda 16,37 lira seviyesinden işlem görüyor.

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