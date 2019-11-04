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Dome’da muhteşem Genco Erkal performansı

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Ünlü sanatçı Genco Erkal Girne Dome Otel’de muhteşem bir ‘Nazım Hikmet şiirleri’ ziyafeti sundu.
Dome’da muhteşem Genco Erkal performansı

Tam bir saat süreyle sahnede kalan Erkal, piyano eşliğinde seslendirdiği Nazım şiirleriyle 500’ü aşkın izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Çalışanların hem üretip hem yönettiği Dome Otel’e dayanışma amacıyla gerçekleştirilen gecede Genco Erkal dakikalarca ayakta alkışlandı. Erkal performansın ardından verilen kokteylde de hayranları ile sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.

 

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‘Genco Erkal ile Nazım Hikmet Şiirleri’ etkinliğinin başında konuşan sanatçı Yaşar Ersoy, ülkemizde ‘kumar turizmi’ne karşı ‘kültür turizmi’nin alternatif olabileceğini belirtti. Genco Erkal etkinliğinin bir başlangıç olduğunu kaydeden Ersoy, kültür ve sanatın turizm açısından da önemine dikkati çekti ve böyle bir geceye ev sahipliği yapan Dome Otel emekçilerine teşekkür etti.

Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman da konuşmasında, 2007’de başlayan süreçten bugüne Dome Otel’in emekçiler eliyle yönetilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Otelin hikayesini öğrenen Genco Erkal’ın, Dome emekçileriyle dayanışma amacıyla ve hiçbir karşılık almadan böyle bir etkinlik önerisinde bulunduğunu anlatan Karaman, usta sanatçıya teşekkür etti.

Kısa konuşmaların ardından sahneye Genco Erkal çıktı.

Piyanist Yiğit Özatalay eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerini büyük bir saat boyunca peş peşe, büyük bir ustalıkla seslendiren Genco Erkal bir kez daha izleyicilerin takdirini topladı. İzleyiciler adeta nefeslerini tutarak, büyük bir dikkatle Genco Erkal’ı izlerken, Dome Otel salonunda adeta Nazım Hikmet canlanıyordu.

Performans tamamlanınca Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman sahneye çıkarak Genco Erkal’a teşekkür etti ve otel emekçileri adına bir plaket takdim etti.

Ardından havuz başında bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Genco Erkal’a yoğun ilgi vardı. Erkal hayranlarıyla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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