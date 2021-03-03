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Dominic Raab: "Kıbrıs sorununa çözüm için başlama noktası iki bölgeli iki toplumlu federasyon olmalı"

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs sorununa çözüm için başlama noktasının iki bölgeli iki toplumlu federasyon olması gerektiğini belirtti.
Dominic Raab: "Kıbrıs sorununa çözüm için başlama noktası iki bölgeli iki toplumlu federasyon olmalı"

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs sorununa çözüm için başlama noktasını, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon modeli olarak nitelendirerek esneklik ve gerçekleştirme gerekliliğinden söz etti.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Salı günü, gayrı resmi beşli konferans arifesinde, Avam Kamarasında İşçi Partisi milletvekili Pambos Charalambous’un Raab’tan İngiltere'nin Kıbrıs sorununa tek çözüm olarak iki bölgeli, iki toplumlu federasyona olan taahhüdünü teyit etmesini istemesi üzerine Bakan son dönemde Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini, Anastasiadis ve Kıbrıs Türk toplumu lideri ile görüşmesinde kendilerine başlama noktasının iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olduğunu ilettiğini söyledi. 

Raab devamla “Şimdi yapılması gereken en önemli şey, Kıbrıs’ta kalıcı ve dayanabilir barış için, her iki tarafın da hiçbir koşul koymadan bu beş artı bir konferansa katılmasıdır” dedi.

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