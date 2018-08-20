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'Donald Trump, Melania'yı boşanma davası açarsa sınırdışı edecek'

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Eski danışmanı Omarosa Manigault Newman tarafından Trump hakkında ortaya atılan iddialara first lady Melania Trump'ı boşanma davası açıp kendisini küçük düşürmesi halinde ABD'den asıl memleketi Slovenya'ya göndermekle tehdit ettiği iddiası da ekledi
'Donald Trump, Melania'yı boşanma davası açarsa sınırdışı edecek'

Trump'ı 'Çırak' TV programından beri, uzun zamandır tanıyan, kampanyasında yer alıp Beyaz Saray'a danışman olarak girdikten sonra geçen yıl kovulan Omarosa Manigault Newman, 'Dengesiz' (Unhinged) isimli kitabında kaleme aldığı iddialarda first lady Melania Trump'a da geniş yer ayırdı.

Melania trump and donald trump ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Melania'nın boşanmak için gün saydığını, ama bunu Trump'ın başkanlığı sırasında yapamadığını öne süren Newman, göçmen karşıtlığıyla meşhur ABD Başkanı'nın Slovenya göçmeni eşiyle ilgili düşünceleri hakkında spekülasyon yaptı.

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'KİNDAR DONALD'

''Donald, Melania'nın kalıcı Amerikan vatandaşlığı almasına rağmen bunun içinde bir bityeniği varsa gözler önüne serip vatandaşlığı geçersiz hale getirebileceğinin tümüyle bilincinde'' diyen Omarosa Manigault Newman, ''O kindar bir adam, ondan her şeyi beklerim'' dedi.

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VİZE İÇİN RÜŞVET Mİ?

''Ona en büyük aşağılamayı yaşatmaya çalışır ve başkanlık görevindeyken terk ederse, Donald, Melania'yı cezalandırmanın bir yolunu bulur'' diye devam eden eski danışman, ''Mueller soruşturmasıyla ilgili kendisine af çıkarabileceğini söyleyen bir adamdan bahsediyoruz. Vize rüşvetiyle ilgili de kendisine af, başkasına ceza çıkarır'' iddiasında bulundu.

Melania trump and donald trump ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

EINSTEIN VİZESİ ALMIŞTI

İlkin olağanüstü yetenekleri olan kişilere vize veren ve 'Einstein vizesi' diye bilinen de EB-1 programı ile yeşil kart almış olan eski manken Melania, 2006'da ABD vatandaşlılığına geçti. Kendisi doğuştan ABD vatandaşı olmayan ilk first lady.

Vatandaşlığa geçme sürecinde yanlış bilgi vermek ya da önemli bilgileri saklı tutmak ABD vatandaşlığının iptaliyle ve ABD'den sınırdışı edilmekle sonuçlabiliyor.

Melania trump and donald trump ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Yeşil karta savaş açan Trump yönetimi, son iki aydır da sonradan vatandaşlığa kabul edilenlerin bunu sahtekarlıkla elde edip etmediklerini araştırmaya, sahtekarlık yapanları vatandaşlıktan atmaya odaklandı.

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