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Dört ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimi

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Dört ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimi
Dört ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün akşam, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

-Lefkoşa’da 8 kişiye kumarhane yasağı işlemi uygulandı… 40 araç trafikten men edildi

Lefkoşa’da eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar denetlendi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik denetimlerinde bin 82 sürücü kontrol edilirken, 253 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi, 40 araç trafikten men edildi. Sürücülerin 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 82’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

-Girne’de 28 kişi kumarhanelerde tespit edildi… 324 sürücüye işlem, 23 araca trafikten men

Girne’de yapılan denetimlerde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde bulunması yasak olan 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Trafik kontrollerinde bin 727 araç sürücüsü denetlendi, 324 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek işlem gördü, 23 araç trafikten men edildi. Sürücülerin 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, 2’si Polisin dur emrine uymamak ve 192’si diğer trafik suçlardan rapor edildi.

-Güzelyurt’ta 109 sürücüye ceza kesildi

Güzelyurt bölgesinde eğlence mekânları, içki satış yerleri, bahis evleri ve kahvehanelerde yapılan kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadı. Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 750 sürücüden 109’u çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin 96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmaktan raporlandı.

-İskele’de 23 kişi kumarhane yasağına rağmen içeri girdi, 204 sürücü rapor edildi, 49 araç trafikten men edildi

İskele’de de eğlence ve içki satışı yapılan yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde 23 kişinin yasağa rağmen içeride bulunduğu belirlendi. Trafik denetimlerinde bin 20 araç sürücüsü kontrol edildi, 204’ü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 49 araç trafikten men edildi. Sürücülerin 99’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 45’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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