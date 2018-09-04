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Dört kameralı Samsung telefon geliyor!

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Güney Koreli Samsung'un dört kameraya sahip bir telefon modeli geliştirdiği iddia edildi.
Dört kameralı Samsung telefon geliyor!

Telefonlarda kamera sayısı giderek artıyor. Özellikle Çinli üreticilerin desteklediği bu trend sayesinde 4 ve hatta 5 kameralı telefonlar üretilmeye başlandı. Genelde önde 2 ve arkada da 2 olmak üzere 4 kameları modellerin sayısı giderek artıyor. Bu trende Samsung da uyacak gibi görünüyor.

Dört kameralı Samsung telefon geliyor!

Teknoloji ile ilgili sızıntı bilgilerle tanınan Ice Univerce hesabından yapılan bir sızıntı Samsung'un da bu furyaya dahil olacağının sinyallerini verdi. Hesaptan yapılan paylaşımda Camera Camera Camera Camera yazan kullanıcı yapılan yorumlara verdiği yanıtla ipucu da verdi. Buna göre bu 4 kamera S 10 ya da Galaxy F modelinde kullanılmayacak. Beklenti ise bu 4 kameralı modelin Galaxy A serisinin yeni versiyonlarında kullanılması.

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