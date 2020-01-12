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Dosyasında ''Bahis,Dolandırıcılık,cinsel saldırı'' olan şahıs Kıbrıs üzerinden Ukrayna’ya kaçtı

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Mardin Kızıltepe'de hakkında “sistematik cinsel saldırı”dan suç duyurusu bulunan Abdulkadir K.'nin önce Kıbrıs’a ardından Ukrayna’ya kaçtığı tespit edildi.
Dosyasında ''Bahis,Dolandırıcılık,cinsel saldırı'' olan şahıs Kıbrıs üzerinden Ukrayna’ya kaçtı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İ.Y. (23) isimli kadının 2017 yılından bu yana kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve şiddete maruz bıraktığını belirterek hakkında suç duyurusunda bulunduğu Abdulkadir K.'nin yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. 

Zanlı Abdulkadir K.'nin önce Kıbrıs'a, buradan da Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 

Hakkında ‘bahis oynatmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından daha önce soruşturmalar açıldığı bilgisine ulaşılan Abdulkadir K.'nin ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile yargılandığı mahkemece hakkında "zorla getirilme kararı" çıkarıldığı da öğrenildi.

Yaptığı suç duyurusunda Abdulkadir K.'den gördüğü şiddet nedeniyle düşük yaptığını anlatan İ. Y., kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle Abdulkadir K.’nin aile fertleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. 

İ.Y., suç duyurusunda bulunmasının ardından Şahmaran Kadın Platformu ile Mardin Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'na başvurarak, hukuki ve psikolojik destek talebinde bulunmuştu.

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