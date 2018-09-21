Döveç ile Kktcell işbirliğinde gerçekleşen kampanyanın çekilişi yapıldı

Döveç Construction ile KKTCELL işbirliğinde başlatılankampanyanın çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonucunda, bir şanslı kişi %50 indirimli ev sahibi olma şansı elde etti.

Döveç Construction ile KKTCELL işbirliğinde başlatılankampanyanın çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonucunda, bir şanslı kişi %50 indirimli ev sahibi olma şansı elde etti.

Döveç Construction ile KKTCELL işbirliğinde gerçekleşen kampanyada bir şanslı kişi İskele Long Beach COURTYARD projesinden %50 indirimle ev sahibi olma şansı elde etti. Yoğun ilgiyle karşılanan ve yüzlerce kişinin katıldığı kampanyada kazanan talihli numara 586 oldu.

Döveç Construction Direktörü Burçin Döveç, KKTCELL Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan ve üst düzey yöneticilerin katıldığı Noter Ahmet Çakıcı gözetiminde çekiliş, KKTCELL resmi Facebook sayfasında da canlı olarak yayınlandı.

Döveç Construction Direktörü Burçin Döveç de kampanyanın büyük ilgi görmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek hem katılımcılara hem de Turkcell’e teşekkür ederek sözlerine başladı. Burçin Döveç, bugüne kadar 2000’in üzerinde konut ürettiklerinden bahsettiği konuşmasında, her yeni projede daha iyi işlere imza atma çabasında olduklarını belirterek bu projenin de çok kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Proje hakkında detaylı bilgi veren Döveç kazanan kişiyi de öncesinden tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde başlatılan kampanyanın çekilişi Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Bir şanslı kişi %50 indirimle ev sahibi olma şansı elde etti.