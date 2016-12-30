DP, 5'li konferansa katılma kararı aldı

DP Parti Meclisi, 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleşecek 5’li konferansa katılma kararı aldı.

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleşecek 5’li konferansa katılma kararı aldı. Karara göre, DP’yi Cenevre’de DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş temsil edecek.

Dün akşam 19.00 sıralarında DP Genel Merkezinde toplanan DP Parti Meclisi, müzakere sürecinde gelinen aşamayı etraflıca tartışmış, toplantı geç saatlerde sona ermişti.

Denktaş: “Cumhurbaşkanımız ‘5’li Konferans’, Rum Lider ‘Çoklu Konferans’, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı ise, ‘Uluslararası Konferans’tan bahsediyor. Çelişki bizi de oldukça rahatsız ediyor”

Parti Meclisi toplantısında DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cenevre Zirvesine katılıp katılmama konusunda oldukça rahatsız ve kararsız olduğunu dile getirdi. Rahatsızlık yaratan noktalara işaret etti.

Denktaş; “İzleyici olarak gideceğiz ancak hala daha ne konuşacakları belli değil. Cumhurbaşkanımız Sn. Akıncı, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın dâhil olacağı ‘5’li Konferans’tan bahsederken, Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın katılacağı ‘Çoklu Konferans’tan bahsediyor. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkler, İngiltere, Türkiye, Yunanistan, Çin, Rusya, ABD ve AB’nin de yer alacağı ‘Uluslararası Konferans’ diyor. Buradaki çelişki bizi de oldukça rahatsız ediyor” diye konuştu.

Denktaş: “Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ‘Uzlaşma Belgeleri’nde dahi çelişkiler var”

Serdar Denktaş, ‘taslak metni’ görmeden Cenevre’ye gitmenin çok sağlıklı olamayacağının da bir kez daha altını çizerken bu yönde Cumhurbaşkanından taslak metini talep ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Gazeteciler Birliği aydınlatma toplantısında, orada bulunanlara; “Serdar Denktaş taslak metini istedi. Bende arkadaşlarıma sordum; ‘taslak metin çıktı ve benim haberim mi yok?’ dediğini ve bunun gülüşmelere sebep olduğunu, oysa Cumhurbaşkanlığı çevrelerinin ve bizzat görüşmecinin, ‘her başlıkta anlaştık. Çözüme çok yakınız’ demeçleri verdiğini söyledi.

“Çözüme bu kadar yakınsak bir taslak metin olmalıydı” diyen Serdar Denktaş; “metin ortada olmadığına göre henüz çözüme de yakın değiliz. Benim taslak metin istememe gülenler aslında kendi hallerine gülmelidirler” diyerek halkımızın yanlış bilgilendirilmesini kınadığını söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanlığının ise geçtiğimiz hafta itibariyle kendilerine ‘uzlaşma belgeleri’ adı altında bir belge sunduğunu belirtti.

Uzlaşma belgelerini incelediklerin altını çizen Denktaş, Rum Liderin açıklamalarına da göz attıklarında çelişkilerin her geçen gün arttığının görüldüğüne işaret ederek; “taraflar her konuyu halklarına bambaşka şekilde anlatıyor, çelişkiler dikkatimizden kaçmıyor. Anlayacağınız ortalık allem, galem” diye konuştu.

Denktaş: “Ülkenin birçok kesiminden gelen talep katılmamız yönünde”

Serdar Denktaş, Cenevre’ye katılması konusunda birçok kesimin büyük çoğunluğunun kendisin de bu zirveye katılması yönünde talep de bulunduğunu söyledi.

Denktaş; “Ülkede ki birçok kesimin büyük bir çoğunluğu, ‘Serdar Denktaş olarak Cenevre’de bulunun. Orayı boş bırakmayın. Ayrıca siz orada yer alırsanız bizde burada net bilgi sahibi olur, rahatlarız’ yaklaşımları sergiledi. Azınlık bir grup ise ‘gitmeyin. Suça ortak olmayın’ noktasında uyarılarda bulundu” dedi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş açıklamalarının ardından kararı Parti Meclisine bıraktı.

DP, Parti Meclisi oy çokluğu ile Cenevre’ye katılma kararı verdi…

Etraflıca değerlendirmenin yapıldığı ve görüşlerin kürsüde dile getirildiği toplantı sonrasında Parti Meclisi oy çokluğu ile DP’nin Cenevre’de temsil edilmesi yönünde karar üretti. Karar oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderlerine yazılı bir mektup göndererek, 12 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Kıbrıs Zirvesi ve 5’li konferansa davet etmiş, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, davete icabet edip, etmeme kararlarını 24 Aralık’ta gerçekleşecek X. Olağan Kurultayı sonrası olaşacak yeni kurullarda değerlendireceğini açıklamıştı.