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DP'den Tatar'a destek: KKTC Kazandı!

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KKTC’ye inanan, Anavatan Türkiye’ye güvenen, anlayışı tercih ettiği için halkımıza teşekkür ediyorum.
DP'den Tatar'a destek: KKTC Kazandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazandı.

Kurucu liderimiz Rauf Raif Denktaş’ın yolundan ve Anavatan Türkiye’nin izinden gittiğimiz Demokrat Parti, bugün katkı koyduğu cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a desteğini esirgememiştir. Destek veren partililerimizi gönülden kutlyorum.

KKTC’ye inanan, Anavatan Türkiye’ye güvenen, anlayışı tercih ettiği için halkımıza teşekkür ediyorum. KKTC ve Anavatan Türkiye’nin kaderi ortaktır. Önümüzdeki dönemde Ersin Tatar’a başarılar diliyorum.

Birlik ve beraberlik içinde, güçlü bir KKTC için hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

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