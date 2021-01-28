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Dr. Ahmet Varış: “Sağlık kapasitemiz dolmak üzere…”

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TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, Acil Durum Hastanesi’ne oldukça ihtiyaç olduğunu belirterek, toplamda 140 yatak kapasitesinin olduğunu dile getirdi.
Dr. Ahmet Varış: “Sağlık kapasitemiz dolmak üzere…”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Dr. Ahmet Varış, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Bugüne Dair’ adlı programa bağlanarak, artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Varış, Acil Durum Hastanesi’ne oldukça ihtiyaç olduğunu ifade ederek, toplamda 140 tane yatak olduğunu ve bu kapasitenin üçte ikisinin dolduğuna dikkat çekti, “Sağlık kapasitemiz dolmak üzeridir” dedi.

"GEREKLİ DURUMLARDA ÖZEL HASTANELER KAMULAŞTIRILIP SİSTEME DAHİL EDİLEBİLİR"

Gerekli durumlarda ise özel hastanelerin kamulaştırılıp, sisteme dahil edilebileceğini de söyleyen Varış, hekimlerin göreve çağrılması yönünde kendilerine bir bilgi verilmediğini söyledi.

"HEKİM İSTİHDAMI YAPILMADI, SÖZLEŞMELER BİLE YENİLENMEDİ"

Kronik sorunların dönülüp tekrar konuşulduğuna da vurgu yapan TIP-İŞ Başkanı Varış, hekim istihdamlarının yapılmadığı, sözleşmelerinin bile henüz yenilenmediğini ifade etti.

Hastaların bir kısmının geç başvurduğuna da dikkat çeken Ahmet Varış, bu durumun erken tanı yapılamamasına sağladığını belirtti.

"TEMASLI TAKİP EKİBİ GELİŞTİRİLMELİ"

Dr. Ahmet Varış, Temaslı Takip Ekibi’nin oldukça zorlandığına da işaret ederek, ekibin bazen 18 saat çalıştığına ve sayılarının yeterli olmadığına vurgu yaptı. Varış, ekibin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Temaslıların, kendilerini gizlemesinin devlete olan güvenle ilgili olduğunu düşündüğünü dile getiren Ahmet Varış, “Kendimizi gizlememiz, toplum sağlığı ve kendi sağlımız açısından oldukça yanlıştır” ifadelerini kullandı.

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