Dr. Akansoy: Temaslılar kendini saklıyor

Akansoy'un paylaşımı şöyle:"Aferin! Afferin! Afffferin! Saklambaca devam.Kardeşi korana pozitif, kendisi yakın temaslı.

Bunu saklayın.

Yen yılı karantına otelinde kutlayamazsınız, değil mi? 'Evde gendimizi izole ettik' deyin yüzsüzce. Öyle ya! İtibarınız var hem, el alem ne der sonra?Yeni moda: temaslılar kendini saklamaya başladı. Bunların sayısı giderek artıyor.Yetmedi, bir başkasında; çocuğu pozitif, iki gün sonra iş yerine git.

Affferim.

Bir başkası diyor ki: 'ben hissederim, yoktur ben de öyle şey, yanlış yapıldı test.' 'Verin bana tahlillerimi' diye diye temiz alandaki görevlilerin üstüne gel.

Bir başka model: 'hanımefendi veya beyefendi! Korona pozitif, ama akciğer tomografinizde zatürre yoktur.

Sizi otele göndereceğiz.' Cevap verir: otel lüks olsun be dokdor. Güya alay edecek zevzek, sorar: 'doktor, osurmaynan bulaşır mı bu guduz?' yüzünden laçkalık akar.

Efendice sorsa başım üstüne cevaplayım.Devam edin, durmayın. Zere saklambaç oynarsınız bizimle. Ama unutmayın korona da körebe oynar, bilirsiniz, kör de tuttuğunu öper.

Bu nedenle koronanın sizi öpmemesi için bizimle saklambaç değil de, aldım verdim oynamanız gerekir.Korona konusunda gereken hassasiyeti gösteren hastalarımızın affına sığınır, tez zamanda şifalar dilerim.

Dr.Mustafa AkansoyGöğüs Hastalıkları Klinik Şefi" Kaynak: Akansoy: "Temaslılar kendilerini saklıyor"