  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

Dr. Ali PİLLİ'den eylem açıklaması

» »
Ali Pilli kendisi için yapılması planlanan Güzelyurt’taki eylem duyurusu hakkında açıklama yaptı
Dr. Ali PİLLİ'den eylem açıklaması

Sevgili kardeşlerim, görevden alınmamla ilgili, bize inanan güvenen insanların inisiyatif alarak, Güzelyurt’ta bir eylem duyurusunda bulunduklarını görüyorum.

Kendilerine şahsıma duydukları güvenden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Ne var ki, daha düne kadar bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak ve her şeyden önemlisi bir hekim olarak Pandemi devam ederken, böylesi yoğun katılımlı ve kontrolsüz bir buluşmanın, içinden geçmekte olduğumuz sürece uygun olmadığı düşüncesindeyim.

Böylesi bir dönemde Halkımızın riske atılmaması adına sağduyulu davranılmasını ve bu buluşmanın ertelenmesini sizlerden rica ediyorum.

Kalplerimizin bir olduğunu bilin.

Hepinize teşekkür ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Ali PİLLİ

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Tatar, Denktaş okulundan yetişti, Türk milliyetçisi, Türkiye’yi çok seviyor”21 Şubat 2021 Pazar 19:43
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerinden yardım kampanyasına destek21 Şubat 2021 Pazar 19:40
  • Zorlu Töre, kurultayda aday olacağını açıkladı21 Şubat 2021 Pazar 18:47
  • Saner:''Mevcut pandemi ortamında kurultaya gitmemiz zor...”21 Şubat 2021 Pazar 18:22
  • Kızılay, gıda yardımlarına Girne’de devam ediyor21 Şubat 2021 Pazar 18:18
  • Arıklı:''İslam Dayanışma Oyunlarına katılım için talepte bulunuldu''21 Şubat 2021 Pazar 18:14
  • Özlem Gürkut: Günlerdir iyileştiğini duymak için umutla bekledik oysa21 Şubat 2021 Pazar 18:09
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Dr. İnan için taziye mesajı21 Şubat 2021 Pazar 18:07
  • Çakıcı: “Erken seçim hükümetinin Pilli’yi bakanlıktan alması gereksizdi”21 Şubat 2021 Pazar 17:50
  • Fikri Ataoğlu: “Rehberler Günü'nü buruk bir şekilde kutluyoruz”21 Şubat 2021 Pazar 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti