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Dr. Berksel: Hızlı Antijen Testleri gerçekte pozitif olanlarda negatif sonuç verebilir

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. Ersan Berksel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Hızlı Antijen Testleri hakkında bilgi verdi
Dr. Berksel: Hızlı Antijen Testleri gerçekte pozitif olanlarda negatif sonuç verebilir

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. Ersan Berksel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Hızlı Antijen Testleri hakkında bilgi verdi:

HIZLI ANTİJEN TESTLERi GERÇEKTE POZİTİF OLANLARDA NEGATİF SONUÇ VEREBİLİR

Merhaba arkadaşlar,

Az önce haberleri dinlerken Sayın İskele Belediye Başkanının belediye olarak bugün hızlı antijen testi yapmaya başladıklarını öğrendim. Öncelikle sayın başkanı çabalarından dolayı kutlarım. Sayın Başkan, hızlı antijen testi pozitif çıkanlara PCR testi ile kontrol testi yapılacağını, negatif olanların ise normal yaşamlarına devam edebileceklerini söyledi.

Yanlış algı oluşması konusunda endişeli olduğum için yazma ihtiyacı duydum.

Hızlı antijen testleri yanlış pozitif sonuçlar verebileceği gibi yanlış negatif sonuçlar da verebilir. Bu testler acil kullanım izni verilen tarama testleridir. Bir kişi pozitif olduğu halde negatif, negatif olduğu halde pozitif sonuç çıkabilir. Pozitif olanlara PCR kontrolü yapılacağından yanlış pozitiflikler düzeltilmiş olacak ama yanlış negatif olanlar negatif oldukları gerekçesiyle kendilerine olan güvenleri de artacağından çevreleri için daha tehlikeli olacaklardır. SONUCU NEGATİF olanlara bu sonucun kesin negatif demek olmadığını çevrelerini korumaları gerektiğini söylememiz gerekir.

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