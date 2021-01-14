  • BIST 1.547
  • Altın 437,925
  • Dolar 7,3625
  • Euro 8,9497
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Dr. Bülent Dizdarlı:Aşıları hemşireler rahatlıkla yapabilir

» »
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısı ile katıldı.
Dr. Bülent Dizdarlı:Aşıları hemşireler rahatlıkla yapabilir

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısı ile katıldı.

"AŞILARI HEMŞİRELER RAHATLIKLA YAPABİLİR"

Aşıların yapılmasında bir sakınca olmadığını vurgulayan Dizdarlı, aşıdan korkmamak gerektiğini, Koronavirüs ile insan arasındaki son bariyerin aşı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'den gelen 20 bin doz Sinovac aşısının öncelikle 5 bin sağlık çalışanına yapılacağını anımsatan Dizdarlı, aşı hazırlığının bugün yapılmasının son derece tuhaf olduğunu belirterek, “Madem önce sağlıkçılardan başlayacatkınız, bunun hazırlığı önceden yapılmalıydı” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yumurta kapıya dayanınca bir şeyler yaptığını ifade eden Dizdarlı, “Bu da toplumda güvensizlik yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Aşı miktarının saptanması gerektiğini söyleyen Dizdarlı, “Her türlü aşıya açık olmamız lazım. Bu aşıları bulup getirmek çok mümkün değil. Türkiye’den bize yollanan kadarını alıyoruz” diyerek, AB’den gelecek aşıların da Güney’den üzerinden gelecekse ‘hayır’ denmemesi gerektiğibi vurguladı.

Güney’den gelecek olan aşıların bir şekilde sisteme katılması gerektiğini söyleyen Dizdarlı,  “Sayısı ne kadar olursa olsun kullanılmalıdır. 700-800 bin doz aşıya ihtiyacımız var. Bu aşıları ne kadar kısa sürede temin edip yapabilirsek, sosyal yaşantımıza dönmemiz de o kadar hızlı olur” ifadelerini kullandı.

AŞIDAN KORKMAMAK GEREK

Aşıdan korkmamak gerektini de sözlerine ekleyen Dizdarlı, şöyle dedi:

“Aşı olup da diğer tedbirleri elden bırakmak olmaz. Bilim aşının etkinliğin daha fazla olacağı aşıları mutlaka bulacaktır. Daha kalıcı bağışıklık sağlayan aşılar çıkacaktır. Aşılar virüsle aramızdaki son bariyerdir. Aşıları kötülemeye kalkmayalım. Dünya Sağlık Örgütü’nü takip edelim. DSÖ aşıları kullanılabilir olarak uygun gördüyse aşıdan korkmayalım.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!14 Ocak 2021 Perşembe 20:07
  • Kıbrıs Türk Tabipler Odası Heyeti Bakan Pilli’yi ziyaret etti14 Ocak 2021 Perşembe 19:49
  • Sivil Savunma Teşkilat Başkanliği bütçesi oy birliği ile onaylandi14 Ocak 2021 Perşembe 19:48
  • Okullar açılacak mı? ne zaman açılacak?14 Ocak 2021 Perşembe 19:27
  • Ülkemizde de yapılan Sinovac aşısının etkinliği %50:hâlâ etkili mi?14 Ocak 2021 Perşembe 19:22
  • Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi Oy Birliği İle Onaylandı14 Ocak 2021 Perşembe 19:18
  • KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Gökbörü:'İhaleler titizlikle takip edildi'14 Ocak 2021 Perşembe 19:14
  • Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplantısında Sayıştay Başkanlığı Bütçesi De Ele Alınıp Onaylandı14 Ocak 2021 Perşembe 18:55
  • Gökbörü: “Görevde Bulunduğum Sürede İhaleler Titizlikle Takip Edildi, Suistimale Fırsat Verilmedi”14 Ocak 2021 Perşembe 18:53
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçeleri Oy Birliği İle Onaylandı14 Ocak 2021 Perşembe 18:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti