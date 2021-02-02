Dr. Deren Oygar:Bugün vaka sayısı arttı, gün içerisinde rakamlar belli olacak

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Deren Oygar, BRT’de yayınlanan “14. Saat” programına katılarak, önemli açıklamalarda bulundu

BRT’ye konuşan Oygar saat 14:00 itibariyle yoğun bakımdaki hasta sayısının 12 olduğunu açıkladı.

Hastanede şu an 40 koronavirüs hastası olduğunu belirterten Oygar, 34 yatağın şimdilik boş olduğunu ifade etti. Oygar; “Hastanenin yatak kapasite sayısı, 24’ü yoğun bakım servisinde olmak üzere toplamda 100. Bugün saat 14.00 itibariyle 34 boş yatağımız kalacak diyebiliriz.” dedi .

Bugün tespit edilen vaka sayısını “yüksek” olarak ifade eden Oygar, “Vakaların çoğu karantina otellerinde ancak sokaklarda da çok fazla vakamız var. Halk, kapanma sürecine uymalı. Bugün vaka sayısı arttı. Gün içerisinde rakamlar belli olacak” dedi. Oygar, “Mutlaka kapanma süreci, kapanmanın verdiği negatif etkilere değmeli” ifadelerini kullandı.

