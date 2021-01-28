Dr. Dizdarlı'dan uyarı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile uyarı ve bilgi verdi.
Detay- Sosyal Medya
Dizdarlı'nın açıklaması şu şekilde:
UYARI VE BİLGİ NOTU
Çok kişi soruyor. Bu nedenle bilgi verme ihtiyacı duydum.
Öncelikle vurgulayım : Eviniz, kalenizdir. Kalenizde kalınız en iyi şekilde kendinizi koruyunuz.
Aşılanmak sizi, hemen covid-19 dan korumaz.
Unutmayınız ki bu güne kadar yapılan çalışmalar, ilk dozdan sonra beklenen bağışıklığın sağlanmadığını, ikinci dozdan sonra da istenilen antikor seviyesine ulaşmak için 15-20 günlük bir sürenin geçmiş olması gerektiğini göstermiştir.
Kaldı ki aşı tek başına sizi koruyamayabilir.
O zaman: Maske , mesafe temizlik + AŞI ile korunmaya devam.
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