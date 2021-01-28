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Dr. Dizdarlı'dan uyarı

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile uyarı ve bilgi verdi.
Dr. Dizdarlı'dan uyarı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile uyarı ve bilgi verdi.

Detay- Sosyal Medya

Dizdarlı'nın açıklaması şu şekilde:

UYARI VE BİLGİ NOTU

Çok kişi soruyor. Bu nedenle bilgi verme ihtiyacı duydum.

Öncelikle vurgulayım : Eviniz, kalenizdir. Kalenizde kalınız en iyi şekilde kendinizi koruyunuz.

Aşılanmak sizi, hemen covid-19 dan korumaz.

Unutmayınız ki bu güne kadar yapılan çalışmalar, ilk dozdan sonra beklenen bağışıklığın sağlanmadığını, ikinci dozdan sonra da istenilen antikor seviyesine ulaşmak için 15-20 günlük bir sürenin geçmiş olması gerektiğini göstermiştir.

Kaldı ki aşı tek başına sizi koruyamayabilir.

O zaman: Maske , mesafe temizlik + AŞI ile korunmaya devam.

 
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