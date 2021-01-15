Dr Erden Aşardağ: Mantık ve bilim aşılanmayı gerektirir

Dr.Erden Aşardağ bir açıklama yayınladı

AŞI VE SON ALINACAK ÖNLEMLER

Türkiyeden gönderilen CORONAVAC (SİNOVAC) aşılarının yapılmasına başlanmıştır. Aşı yaptırmak için gerekli baş vurumuzu arkadaşlarımızla beraber yaptık. Meslek, yaş ve sağlık durumuna göre ayarlanacak sıraya göre aşımızı yaptıracağız.Bugüne kadar çeşitli kaynaklardan ve bizlerden aldığınız bilgileri akıl süzgecinden geçirip aşılanma konusunda kararınızı vermenizi öneriyoruz.

Mantık ve bilim, son bulaş oranları ve gelinen durum aşılanmayı gerektirir. Salgın böyle bitecek.Karar sizindir.

15 ocak tarihi bugün ; bulaşıcı hastalıklar + sağlık bakanlığının alacağı kararlar pandeminin başından beri en riskli durumda olduğumuz bu dönemde çok önem kazanacaktır.

Okulların açılması ve 15 ocağa kadar mecvut kararların sulandırılması ve yumuşatılması HAYATİ BİR HATA olacaktır. Bulaşın artması açısında pamuk ipliğinde gidiyoruz. 14 günde 100.000 kişide 66 kişi bulaş oranı ciddi bir rakamdır.

Rum hükümeti ve sağlık bakanlığı ve halkın bulaşı engellemede maalesef yaptıkları yanlışlar,ı eksikleri göz ardı edersek kısa zamanda çok üzüleceğiz.

Bizzat ziyaretlerini yaparak sn başbakan Ersan Sanere ve sağlık bakanımız Sn Pilli’ye ciddi çekincelerimizi kendilerine sözlü olarak ilettik.

AKSİ BİR KARAR ÇIKARSA LÜTFEN HERZAMANKİNDEN DAHA FAZLA KORUNUNUZ

BEKLEYELİM GÖRELİM.

SAĞLICAKLA KALIN.