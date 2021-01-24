Dr. Gülgün Vaiz: Aman dikkat edelim! Ne kadar az insanla görüşürsek o kadar iyi

Dr. Gülgün Vaiz: Aman dikkat eddelim! Ne kadar az insanla görüşürsek o kadar iyi
İşte açıklama;
İsimlerini okuduğumuz ,yaşamını covid 19 nedeniyle kaybeden insanlarımız ,çok büyük bir acı ile yüreğimizi dağlıyor .Allah yakınlarına ,sevenlerine yardım etsin.Ateş düştüğü yeri yakar.Aman dikkat edelim.Nekadar az insanla gürüşürsek o kadar iyi.Maske ,mesafe,temizlik kurallarına uyalım.2-3 ay daha sabredelim.Aşılamaya hızla devam edelim.Savaş devam ediyor.Soğukkanlı ve akılcı davranalım....
Saygılarımla....
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