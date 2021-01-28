Dr. Halil Hızal: “Zaten Geç Kaldık, Daha Fazla Gecikmeyelim”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, pandemi nedeniyle yaşanmakta olan olağanüstü dönemde ülke alarak bazı kararları almakta, sağlık altyapısını güçlendirmekte geç kaldığımızı belirterek, “Zaten geç kaldık, daha fazla gecikmeyelim” dedi.

Doğru ve kararlı adımlar atılmadığı her günün maalesef tabloyu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunan Hızal, ülkedeki vaka sayıları, sağlık altyapısının çökmek üzere olduğu gerçeğinden hareketle ivedi tam kapanma kararı alınması, kapanmayla birlikte de ciddi bir planlama ve programla birlikte, hem bugünün hem de geleceğin kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Hızal, Sağlık Üst Kurulu’nun 11 Ocak’tan beri kapanma önerdiğini, ancak yetkililerin bu önerileri dikkate almak yerine budama yönüne gittiğini, bunun ciddi bir hata olduğunun bugün çok daha net ortaya çıktığını anımsattı.

Ülkedek kurumlar by-pass edilerek inşaası tamamlanan Acil Durum Hastanesinin Ekim ayında açılışı yapılmasına rağmen kullanıma konulmadığını, gerekli personel ile hemşirenin aylarca alınmadığını, yapılanların güvensizlik aşılamaktan başka bir işe yaramadığını kaydeden Hızal, tüm Dünyada sağlıkçılar aldıkları risklere karşın ödüllendirilirken, bizde maalesef tam tersi hakları olan ek mesailari dahi aylardır alamadıklarını kaydetti.

Hasta sayısında iyileşme olduğu dönemde buna sahip çıkanların durum kötüleşince topu sağlıkçılar ile halka atma anlayışının yanlışlığına dikkat çeken Hızal, böyesi kritik ve hassas dönemde dahi pandemiye ve ekonomiye yönelik gerekli kararlar geç kalmadan alınacağına, hükümet edenlerin önceliğinin atamalar olmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

3 hafta gecikmeli de olsa kısmı kapanma kararı alındığını, ancak vaka sayısına ve sağlık altyapısına bakıldığında tam kapanmanın elzem olduğuna vurgu yapan Hızal, “Umarım bu gecikmelerin faturası çok daha ağır olmaz. Gerekli kararlar hemen uygulamaya konmalıdır. Sağlık her şeyden önemlidir, ancak kapanma döneminde ortaya çıkacak mağduriyetleri gidermek de mutlak gereklidir. Bunun yolu da sıkıntıları mağduriyeti ortaklaşmadan geçmektedir. Elbirliğive dayanışma içinde bugünlerin en az zararla atlatabiliriz. Bizler de her konuda ne gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazırız” dedi.