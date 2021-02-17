Dr. İlker İpekdal: Öksürük kesici ilaçları dikkatli kullanın

Dr. İlker İpekdal sosyal medya bir açıklama yaptı

Dr. İlker İpekdal sosyal medya bir açıklama yaptı:

ÖKSÜRÜK REFLEKSİ VE COVID-19

Öksürük refleksi, vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından birisidir.

Solunum yolları ile vücudumuza giren ajanların akciğerlere inmesini engelleyerek, solunum yollarında üretilen salgıların atılmasını sağlayarak bizleri korur.

Öksürük kesici ilaçlar, kolayca ulaşabildiğimiz ve çabucak başlayabildiğimiz ilaçlardandır.

Bu ilaçların temel amacı, öksürme refleksini azaltarak kişiyi rahatlatmaktır.

Öksürük refleksinin azaltılması, duruma göre solunum yollarında bulunan ajanların orada daha uzun süre kalarak çoğalmasına ve hastalığın daha hızlı ilerlemesine neden olabilir.

Bu yüzden, Covid-19 pandemisi var olduğu sürece, öksürük kesici ilaçlar kullanılırken, önerilirken ve reçete edilirken çok dikkat edilmelidir.

Covid-19 tablosunun farkında olmadan hızlı ilerlemesinden öksürük refleksini baskılayan ilaçların da sorumlu olabileceği unutulmamalıdır.

Sağlıklı günler.