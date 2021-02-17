  • BIST 1.536
  • Altın 400,840
  • Dolar 7,0040
  • Euro 8,4268
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Dr. İlker İpekdal: Öksürük kesici ilaçları dikkatli kullanın

» »
Dr. İlker İpekdal sosyal medya bir açıklama yaptı
Dr. İlker İpekdal: Öksürük kesici ilaçları dikkatli kullanın

Dr. İlker İpekdal sosyal medya bir açıklama yaptı:

ÖKSÜRÜK REFLEKSİ VE COVID-19

Öksürük refleksi, vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından birisidir.

Solunum yolları ile vücudumuza giren ajanların akciğerlere inmesini engelleyerek, solunum yollarında üretilen salgıların atılmasını sağlayarak bizleri korur.

Öksürük kesici ilaçlar, kolayca ulaşabildiğimiz ve çabucak başlayabildiğimiz ilaçlardandır.

Bu ilaçların temel amacı, öksürme refleksini azaltarak kişiyi rahatlatmaktır.

Öksürük refleksinin azaltılması, duruma göre solunum yollarında bulunan ajanların orada daha uzun süre kalarak çoğalmasına ve hastalığın daha hızlı ilerlemesine neden olabilir.

Bu yüzden, Covid-19 pandemisi var olduğu sürece, öksürük kesici ilaçlar kullanılırken, önerilirken ve reçete edilirken çok dikkat edilmelidir.

Covid-19 tablosunun farkında olmadan hızlı ilerlemesinden öksürük refleksini baskılayan ilaçların da sorumlu olabileceği unutulmamalıdır.

Sağlıklı günler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm taşımacılarından katkı talebi17 Şubat 2021 Çarşamba 16:21
  • YDÜ eğitim şekline karar verdi!17 Şubat 2021 Çarşamba 16:18
  • Bayram Özkan yaşamını sonlandırdı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:42
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu!17 Şubat 2021 Çarşamba 15:23
  • Yine uyuşturucu!17 Şubat 2021 Çarşamba 15:21
  • Mengi cinayetinde katil ortaya çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:09
  • Özersay: Özel Sektörün Rahatlaması Maliye Gelirini Rahatlatır17 Şubat 2021 Çarşamba 14:20
  • Beşparmak Dağlarının Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:10
  • Sorakın: Hükümetin belli bir politikası yok, popülizm yapılıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 14:08
  • Covid-19: Bir hasta daha vefat etti!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti