Dr. Mustafa Akansoy: "İki haftalık kısmi kapanmanın zamanı geldi de geçiyor..."

İki haftalık kısmi kapanmanın zamanı geldiğini söyleyen Akansoy, “Hatta zaman geldi de geçiyor” dedi.

Akansoy’un sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Yanardağ faaliyete geçmeden önce yer kabuğunun çatlaklarından biriken gazları, buharları fırlatır. Bunlar yer yüzüne çıkarken tıslama veya ıslık benzeri ses çıkarırlar ve gittikçe tıslamanın, ıslık sesinin şiddeti artıyorsa tedbir gerekir. O tedbir de bir an önce o bölgeden uzaklaşmaktır.

Yanardağdan tıslama ve ıslık sesinin kesilmesi iyiye de kötüye de işaret olabilir. Yanardağın derinlerdeki faaliyetleri bitmiştir, tehlike geçmisştir. Ama bugün yerel vaka sayısındaki artış yanardağın patlamak üzere olduğunu gösterir. Yani, tıslama veya ıslık sesi geçti diye sevinmeyin, en büyük tehlike geliyor demektir. Bugün saptanan 28 yerel vaka ile ıslık sesi kesilmiştir. O halde toplu halde tehlikeden uzaklaşmanız gerekiyor. Diğer bir deyişle en az iki haftalık kısmi kapanmanın zamanı gelmiştir, hatta geçiyor bile...”