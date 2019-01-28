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Dr. Öztekin Öztekiner hayatını kaybetti

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Ülkemizin tanınmış doktorlarından Dr. Öztekin Öztekiner hayatını kaybetti.
Dr. Öztekin Öztekiner hayatını kaybetti

Ülkemizin tanınmış doktorlarından Dr. Öztekin Öztekiner hayatını kaybetti.

Bir dönem Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimliği de yapan ve sanatçı kişiliği tanınan Dr. Öztekin Öztekiner hayata gözlerini yumdu.    

ÖZTEKİNER KİMDİR?

Öztekin Öztekiner, 1943, Limasol doğumluydu. İlkokulu köyünde, liseyi ise Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde tamamladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1970 yılında mezun olduktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne girdi. 7 Ocak 1988 tarihinde başhekimliğe yükselip1992 yılında başhekimlikten emekli oldu. 1988 yılına kadar toplam 55 beste bestelediği bilinmektedir. Bestelerinden birinin adı “Sevgilim Ateşsin Sen”dir. 1991 yılında I. Sağlık Şurası’na katıldı ve III. Komisyonda üye olarak yer aldı. 2003 Kuzey Kıbrıs parlamento seçimlerinde Kıbrıs Adalet Partisi’nden üçüncü sırada milletvekili adayı oldu. Lefkoşa’da bir dönem huzurevi işletmiş ve KKTC Tüketiciler Derneği’nin genel sekreterliğini yapmıştı.

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