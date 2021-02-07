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Dr. Sibel Siber’den ‘mutant virüse’ karşı alınması gereken ek önlemler

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Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, mutant virüse karşı alınması gereken ilave önlemleri açıkladı.
Dr. Sibel Siber’den ‘mutant virüse’ karşı alınması gereken ek önlemler

İşte açıklama;

Günaydınlar... Mutant virüse karşı alacağımız ilave önlemler:
1- Kapalı ortamlarda ( Market - eczane) çift maske takalım.( Mutant virüse karşt tek maskenin koruyucu olmadığı açıklandı)
2- Market veya başka bir yerde karşılaştığımız birisi ile sohbet etme süremiz 3 dakikanın altında olsun ve aramızda en az 1.5 metre mesafe olsun.
3- Kapalı ortamlar sürekli havalandırılsın.
Sağlıklı günler dileğiyle...

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