Dr. Sibel Siber’den ‘mutant virüse’ karşı alınması gereken ek önlemler

İşte açıklama;

Günaydınlar... Mutant virüse karşı alacağımız ilave önlemler:

1- Kapalı ortamlarda ( Market - eczane) çift maske takalım.( Mutant virüse karşt tek maskenin koruyucu olmadığı açıklandı)

2- Market veya başka bir yerde karşılaştığımız birisi ile sohbet etme süremiz 3 dakikanın altında olsun ve aramızda en az 1.5 metre mesafe olsun.

3- Kapalı ortamlar sürekli havalandırılsın.

Sağlıklı günler dileğiyle...