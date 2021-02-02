Dr. Varış: 140 yatağın yaklaşık 110’u dolu

Tıp-iş Başkanı Dr. Ahmet Varış, Acil Durum Hastanesi’ndeki 140 yatağın yaklaşık 110’unun dolu olduğunu açıkladı

Virüsün mutasyona uğrayıp bulaş hızının attığına yönelik bilimsel veriler olduğunu anlatan Varış, bu mutasyonlu virüsün dünyada arttığını söyledi. “Üç farklı varyasyonu var mutasyonun ve bulaşıcılığı artan bu virüsün yayılma hızının da arttığını görüyoruz dünyada” diyen Dr. Varış, ülkemizde görülen vakalarla ilgili veriler paylaştı:

Tıp-iş Başkanı Dr. Ahmet Varış, İnternette yayın yapan SES KIBRIS web tv’de katıldığı canlı yayında pandeminin sağlık sistemi üzerinde yarattığı sıkıntıya değindi.

“1 Ocak’ta 1 yoğun bakım hastası bugün 14!'”

“Bir hafta önce pandemi hastanesine taşınma süreci yaşandı ve yoğun bakımda sadece 6 hastamız var. Rakamların orantısal olarak değerlendirilmesi yayılması açısından son derece önemlidir. 1 Ocak tarihine bakacak olursak o günkü yoğun bakımda hasta sayımız sadece 1 idi, şu anda sayı 14’tür. Bu da enfeksiyonun toplum içinde daha ağır şekilde seyrettiğini gösteren somut örneklerden bir tanesidir.”

DR. Ahmet Varış, 37 ile 80 yaş arasında yoğun bakımda yatan hasta olduğunu anlattı:

“Hastalığın ilk döneminde ileri yaşlı ve kronik hastalığı olan hastalarda bu hastalık daha ağır seyretmesi bekleniyordu ancak şu anda krononik rahatsızlığı olmayan daha genç yaştaki hastaların olması dikkat çekiyor. Yoğun bakımımızda 37 ile 80 yaş arasında hastalarımız vardır.”

“İyileşen hasta sayısı yeni vakadan fazla olmalı”

Hayatın ne zaman normale dönebileceğine yönelik soruya karşılık Dr. Varış şu yanıtı verdi: “Birinci kriter günlük covid 19’tan iyileşen hasta sayısı yeni tanıdan fazla olması gerekiyor. İkinci kriter ise başta yoğun bakım kapasitesi olmak üzere hastanelerdeki doluluk oranıdır.

Şu an için covid 19 ile ilgili hastanemizde 140 yatak ayrılmıştır. Şuada yaklaşık 110’u doludur. Yani hasta sayımız yatak kapasitemizin 3’te 2’sini doldurmuş durumdadır.

Bunun da azalması gerekir ki toplumda enfeksiyonun düşme eğiliminde olduğu ortaya konabilsin.

Dr. Varış kurallara uyulmasının önemine değindi:

“Her 3-5 sayda bir kapanmak doğru bir yaklaşım değildir, bu pandeminin yıllar boyu süreceği söyleniyor uluslar arası otoriteler tarafından. Burada önemli olan toplum içindeki bulaşın minimuma indirilmesi gerekiyor. Devlet gerekli tedbir alacak, denetimi yapacak ama bizler de birey olarak belirli kurallara uymak durumundayız”

