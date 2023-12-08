DSÖ duyurdu: Her yıl en az 40 milyon kadını etkiliyor...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl en az 40 milyon kadının doğum sonrası sağlık problemleri yaşadığını ve bu tip rahatsızlıkların büyük ölçüde tanınmadığına dikkat çekti.

DSÖ, Avustralyalı bilim insanları liderliğinde yürüttüğü anne sağlığı araştırmasında, her yıl en az 40 milyon kadının doğum sonrasında bel ağrısı, depresyon, idrar kaçırma, ikincil kısırlık gibi uzun vadeli hastalıklardan muzdarip olduğunu açıkladı. DSÖ, sağlık sistemlerinin doğum sonrası problemleri tanımasının anne sağlığı açısından önemli bir fark yarattığını ayrıca belirtti.

DOĞUM SONRASI RAHATSIZLIKLAR İHMAL EDİLİYOR

Doğum sonrasında ortaya çıkan sağlık problemlerinin aylarca hatta bazen yıllarca sürdüğüne dikkat çeken DSÖ, annelerin yaşadığı fiziksel veya psikolojik problemlerin klinik araştırma, uygulama ve sağlık sistemleri politikalarında büyük ölçüde ihmal edildiğine dikkat çekti. Araştırmacılar, 12 yılı kapsayan literatür taramalarında annelere bu tip hastalıklarda yardımcı olacak kaliteli bir kılavuza rastlamadıklarının altını çizdi.

BU HASTALIKLAR YETERİNCE TANINMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Araştırma Direktörü Dr. Pascale Allotey, "Doğum sonrası durumların çoğu, kadınların doğumdan uzun süre sonra da günlük yaşamlarında hem duygusal hem de fiziksel olarak ciddi acılara neden oluyor, ancak bunlar büyük ölçüde yeterince takdir edilmiyor, yeterince tanınmıyor ve yeterince rapor edilmiyor" dedi.

Ünlü tıp dergisi Lancet’in özel sayısında yayınlanan araştırmayla her yıl en az 40 milyon kadının yüzde 35’inin doğum sonrasında cinsel birliktelikte ağrı, yüzde 32’sinin bel ağrısı, yüzde 8 ila 31 arasında idrar kaçırma, yüzde 9 ila 24 arasında anksiyete, yüzde 11 ila 17 arasında depresyon ve yüzde 11 gibi ikincil kısırlık ve benzeri rahatsızlıklardan muzdarip olduğu ortaya kondu.