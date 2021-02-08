  • BIST 1.535
  • Altın 416,569
  • Dolar 7,0778
  • Euro 8,5250
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

DSÖ: Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum

» »
DSÖ: Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum
DSÖ: Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşısının Koronavirüs'ün Güney Afrika’da tespit edilen mutasyonu üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Oxford-AstraZeneca aşısının Koronavirüs'ün Güney Afrika’da tespit edilen türü üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı.

Koronavirüs'ün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının aşıların bu mutasyonlar üzerindeki potansiyel etkisi hakkında soruları gündeme getirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Virüslerin mutasyona uğrayabildiğini biliyoruz ve etkili kalmaları için aşıları uyarlamaya hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Dün Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı. Yapılan çalışmaya göre Oxford-AstraZeneca aşısı Güney Afrika'da görülen Koronavirüs mutasyonuna minimum düzeyde etki gösteriyor" dedi.

Kongo’da ebola alarmı: Ekip gönderildi 

Ghebreyesus, dün Kongo’nun Butembo kenti yakınlarında yeni bir ebola vakası tespit edildiğini de bildirdi. Şimdiye kadar başka bir vakanın tespit edilmediğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, gerektiğinde destek sağlamak için hızlı bir yanıt ekibi gönderdi" dedi.

Bölgeye aşıların gönderildiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Aşılamanın bir an önce başlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir Tabip Odası: Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az 3 yıl sürer08 Şubat 2021 Pazartesi 11:52
  • Doç. Dr. Yerlikaya'dan çift maske tavsiyesi: Fiziksel bariyer ne kadar fazla olursa, Covid-19 o kadar bloke olur07 Şubat 2021 Pazar 22:15
  • 'Gencecik hastalar gözümüzün önünde ellerimizden kayıp gitti'07 Şubat 2021 Pazar 20:47
  • Koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için üretilen pisuvarların satışı arttı07 Şubat 2021 Pazar 19:59
  • Hangi ülkede kaç kişiye Covid-19 aşısı yapıldı?07 Şubat 2021 Pazar 19:53
  • Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 78 milyonu geçti07 Şubat 2021 Pazar 18:19
  • Virüsün Wuhan'daki balık pazarından çıktığına dair bir kanıt yok07 Şubat 2021 Pazar 18:06
  • Pilli’den önemli “Mutasyonlu virüs” açıklaması!07 Şubat 2021 Pazar 16:10
  • Faiz Sucuoğlu: “Kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır”07 Şubat 2021 Pazar 13:31
  • Sinovac aşının üçüncü faz sonuçlarını açıkladı..Türkiye’de koruyuculuk oranı yüzde 91.2507 Şubat 2021 Pazar 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti