Duayen Gazeteci Kotak yazdı: 23 kulüp, 120 takım ve 1200’ü aşkın sporcu

Basketbol öldü, Basketbolu bitirdiler diyen üç beş “ÇAKAL” Girne’deki final izledikten ve gelen seyirciyi gördükten sonra kafalarını yere indirerek salondan ayrılırken, devrik bir arkadaşla salona bu yıl ilk kez gelenler de tıpış tıpış Lefkoşa’ya gittiler

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23 kulüp, 120 takım ve 1200’ü aşkın sporcu

Tonguç KOTAK

Basketbol öldü, Basketbolu bitirdiler diyen üç beş “ÇAKAL” Girne’deki final izledikten ve gelen seyirciyi gördükten sonra kafalarını yere indirerek salondan ayrılırken, devrik bir arkadaşla salona bu yıl ilk kez gelenler de tıpış tıpış Lefkoşa’ya gittiler.

2024-2025 sezonu boyunca 8 farklı kategoride mücadele eden, 23 kulübe bağlı 120 takım ve 1200’ü aşkın sporcu parkede mücadele verdi.

Gönyeli KoopBank, DAÜ Gençler Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi erkeklerde 4, Levent de 5 dalda şampiyon oldular. Ama diğer kulüpler de ellerinden geleni yaptılar.

Basketbol ülkemizde tartışmasız şekilde en büyük ikinci spor branşı haline geldi.

Birçok zorluğa rağmen Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Merkez Hakem Komitesi sezonu tamamladılar.

Bu arada yayıncı kuruluş da en iyi şekilde Basketbolu ülkeye izlettirmeyi başardılar.

Yani Basketbol ayağa kalktı bazı aklı elvermeyenler anlamasa da.

Basketbol camiasını tebrik ederim. Bu camia birlik olursa neler yapacağını bu sezon gösterdi.