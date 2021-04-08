Dubai’deki ‘balkon çıplakları’ hapis cezasından yırttı: Sınırdışı edilecekler

Dubai’de bir binanın balkonunda çıplak fotoğraf çekimi yaptığı için gözaltına alınan ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Ukraynalı modeller ve Rus fotoğrafçının sınırdışı edilmesine karar verildi.

Cumartesi günü internette yayılan bir videoda bir grup kadın Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai’nin marina bölgesinde bir balkonda çıplak fotoğraf çektirirken görünüyordu.

11 kadın ve Rus fotoğrafçı BEA kanunlarına göre hapis cezası gerektiren toplum ahlakına uygunsuz davranışla suçlanıyordu.

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dubai Başsavcısı Essam Issa al-Humaidan söz konusu modeller ve fotoğrafçının ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve kimlikleri konusunda bilgi verilmedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan ya da ziyaret eden herkes istisnasız şekilde ülkenin kanunlarına tabi.

Daha önce de dünya basınına ülkedeki turistlerin benzer suçlamalarla davaları yansımıştı.

Ancak haklarında suçlama yapılan kişilerin yargılanmadan sınırdışı edilmesi pek alışılagelmiş bir durum değil.