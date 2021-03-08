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Dün Akşam Kıbrıs'a Gelen Lute Temaslarına Başlıyor

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, dün akşam adaya geldi.
Dün Akşam Kıbrıs'a Gelen Lute Temaslarına Başlıyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, dün akşam adaya geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün akşam adaya geldiğini, bugün ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’le görüşeceğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Cenevre Öncesi Ön Hazırlık” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Lute’un bugün liderlerle görüşeceğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mesajını ileterek, Cenevre’de 27-29 Nisan’da gerçekleştirilecek gayriresmî beşli konferansın hazırlıklarını yapacağını yazdı.

Gazete, BM’nin, liderlerin ortak bir görüşme de gerçekleştirmesi arzusunda olduğunu ancak şu ana kadar gelen bilgilerin, Kıbrıs Türk tarafının buna sıcak bakmadığı yönünde olduğunu da iddia etti.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da bugün Güney Kıbrıs’a gideceğini hatırlattığı haberinde, Dendias’ın Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarda bulunmasının ardından Güney Kıbrıs’a gideceğini aktardı.

Rum Haber Ajansı KİPE, Anastasiadis-Lute görüşmesinin 10.30’da başlayacağını duyurdu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Lute’un Süreci Kesinleştirme Temasları – BM 5+1’in Yolun Sonu Olmayacağını Garanti Altına Almak İstiyor”

Haravgi: “Lute Bugün Yeni Tur Görüşmelerine Başlıyor”

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