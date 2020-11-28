Dün Akşam Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Denetlemesi "Şartmış" Dedirtti

27-28.11.2020 tarihinde, 21:00-01:00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 685 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 203 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ile bahis evlerinde kontroller gerçekleştirilmiş ve yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 372 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.