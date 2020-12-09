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Dün gece Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

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Yarışmada bu sezon ilk kez uygulanmaya başlayan oyunda yarışmacılar para ödülünün sahibi olabilmek adına bireysel olarak yarışacak.
Dün gece Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın sıkı takipçilerinin merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Sona kalan 6 yarışmacı; Sefa, Emir, Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül 25 bin TL'lik ödülün sahibi olabilmek adına tüm hünerlerini gösterecek. Birbirinden farklı altı adet tatlıdan rastgele seçimlerini yapan yarışmacılar bu tatları en iyi şekilde jüriye sunabilmek adına yarışacak. Peki, 8 Aralık 2020 Bugün Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef'te 25 bin TL'lik ödülü hangi yarışmacının oldu, ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF 25 BİN TL ÖDÜLÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Ekranların sevilen yarışma programında bu akşam yine heyecan dolu bir mücadele ekranlara konuk oluyor. Masterchef ödül oyunu için yarışacak olan altı yarışmacıdan kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi olacak…

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların puanlamalarının ardından; Özgül, Eray 14 puan alırken, emir ve Sefa 18 puan elde etti. Barbaros ayva tatlısı ile 21 puana ulaştı. Serhat 20 puan aldı. Böylelikle 21 puanla 25 bin TL ödülün sahibi de Barbaros oldu.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin son bölümünde bu akşam yarışmanın son 6'sına kalan Serhat, Eray, Emir, Barbaros, Özgül ve Sefa bu akşam son kaptanlık oyunu için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan çöp şiş yapmasını istedi ve en iyi çöp şiş tabağını yapan yarışmacı bu yılın son mavi takım kaptanlığını kazanan isim oldu. Heyecan dolu yarışmanın kazananı en iyi tabağı hazırlayan ve şefler tarafından belirlenen Sefa oldu. Mavi takım kaptanı olan Sefa, Kırmızı takım kaptanı olarak Emir'i seçti.

HAFTANIN TAKIMLARI KİMLERDEN OLUŞTU?

Bu haftanın kaptanları olan Sefa ile Emir'in seçimleri ile takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Sefa, Barbaros, Serhat

KIRMIZI TAKIM: Emir, Özgül, Eray

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