  • BIST 1.274
  • Altın 467,983
  • Dolar 7,7322
  • Euro 9,1879
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Dün Gece Saatlerinde Türkiye 3 Ayrı Noktadan Sallandı

»
Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Gece yarısı Türkiye'nin farklı noktalarında sarsıntılar meydana geldi. Özellikle sosyal medyada birçok kişi, 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt aradı.
Dün Gece Saatlerinde Türkiye 3 Ayrı Noktadan Sallandı

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor: Yaşanan sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü, saati ve şiddetini öğrenmek için AFAD ve Kandilli'nin verilerini inceliyor. İşte Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremler...

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 01:34'te Malatya - Pütürge, saat 02:00'da Aydın - Kuşadası, saat 02:05'te de Çorum - Uğurludağ merkezli depremler meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 5.91 km olarak belirlendi.

Merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 9.79 km olarak aktarıldı. Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen deprem ise 4.2 büyüklüğünde ve 10.77 km derinliğinde.

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li Külünk: Koronavirüs kapatması isteyenlerin dertleri sağlık değil, Gezi 2 peşindeler17 Kasım 2020 Salı 20:05
  • Dünya Ve Türk Halterine Adını Altın Harflerle Yazdıran İsim: Naim Süleymanoğlu17 Kasım 2020 Salı 20:00
  • Ankara Rum davalar zinciri ile karşı karşıya17 Kasım 2020 Salı 19:26
  • Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘’Ulan Dürzü’’17 Kasım 2020 Salı 18:03
  • Cicioğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı asli üyeliğine seçildi17 Kasım 2020 Salı 17:50
  • Akar: KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.17 Kasım 2020 Salı 17:34
  • Kemal Kurkut davasında karar çıktı: Sanık polis hakkında beraat17 Kasım 2020 Salı 17:23
  • Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: Ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz17 Kasım 2020 Salı 15:27
  • Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Düne kadar yaptığın, söylediğin ne varsa tam tersini söyle, bunun ismi reform olsun!17 Kasım 2020 Salı 15:24
  • Bahçeli: "Kıbrıs'ta iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir"17 Kasım 2020 Salı 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti