Dün Gece Saatlerinde Türkiye 3 Ayrı Noktadan Sallandı

Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Gece yarısı Türkiye'nin farklı noktalarında sarsıntılar meydana geldi. Özellikle sosyal medyada birçok kişi, 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt aradı.

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor: Yaşanan sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü, saati ve şiddetini öğrenmek için AFAD ve Kandilli'nin verilerini inceliyor. İşte Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremler...

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 01:34'te Malatya - Pütürge, saat 02:00'da Aydın - Kuşadası, saat 02:05'te de Çorum - Uğurludağ merkezli depremler meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 5.91 km olarak belirlendi.

Merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 9.79 km olarak aktarıldı. Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen deprem ise 4.2 büyüklüğünde ve 10.77 km derinliğinde.

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.