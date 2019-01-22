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Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

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Kahramanmaraşlı "Dünya Bıyık Şampiyonu" Mehmet Durdu Doğan, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçesi, Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Mehmet Durdu Doğan, sabah evinde vefat etti. 165 santimetre uzunluğundaki bıyıkları ile Türkiye'de tanınan ve bir dönem bıyıkları nedeniyle televizyonlarda birçok programa da konuk olan Doğan, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında düzenlenen bıyık yarışmalarında birçok derece elde etmişti. Doğan'ın yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığının meydana geldiği belirtildi.

BIYIĞINI SİGORALATMIŞTI

Dünya Bıyık Şampiyonu Pala Mevlüt, 2004'te yaptığı açıklamada yurtiçi ve yurtdışından birçok insanın bıyığını görmek için kendisini ziyarete geldiğini belirterek bıyığını 80 bin liraya sigortalattığını açıklamıştı.

BIYIK KRALI TOPRAĞA VERİLDİ

Pala Mevlüt adıyla tanınan Türkiye Bıyık Kıralı Mehmet Durdu Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, Serintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'ne getirildi. Doğan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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