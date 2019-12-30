  • BIST 114.782
  • Altın 289,381
  • Dolar 5,9462
  • Euro 6,6512
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Dünyanın en iyi havaalanı olacaktı: İstanbul Havalimanı'nda rüzgar iniş ve kalkışlara izin vermiyor

»
İstanbul'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi.
Dünyanın en iyi havaalanı olacaktı: İstanbul Havalimanı'nda rüzgar iniş ve kalkışlara izin vermiyor

İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor. Airporthaber'e göre, İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklarsa iniş yapmayı denedi ancak şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklarsa yaklaşık yarım saatlik gecikmelerle havalanabiliyor.

1040936742.jpg

© FOTOĞRAF : FLİGHTRADAR24

Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inişte 16, kalkışta ise ortalama 30 dakika rötar yapıyor.

Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre, İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu. İstanbul'da bugün İDO ve BUDO deniz otobüsleri de bazı seferlerini iptal etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sözcü davasında gazetecilere hapis cezası27 Aralık 2019 Cuma 15:39
  • 27 Aralık 2019 Günün Önemli Gelişmeleri27 Aralık 2019 Cuma 15:28
  • Alman basını: “Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Osmanlı'nın güç politikalarını devam ettiriyor”27 Aralık 2019 Cuma 15:26
  • Wikipedia kurucusu Wales'den Türkiye'ye: Yeniden hoşgeldiniz!26 Aralık 2019 Perşembe 19:06
  • Beş yıldızlı hayvan otelinde boş oda kalmadı26 Aralık 2019 Perşembe 18:59
  • Tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz: Üzerini kapatmaya çalışmışlar!26 Aralık 2019 Perşembe 18:31
  • TC Anayasa Mahkemesi: Wikipedia'ya erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın26 Aralık 2019 Perşembe 18:00
  • Ali Babacan partisinin ne zaman kurulacağını açıkladı26 Aralık 2019 Perşembe 17:43
  • Türkiye'de Asgari ücret 2324,70 lira olarak belirlendi.26 Aralık 2019 Perşembe 17:36
  • Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! 2020 yılı asgari ücreti Türkiye'de belli oldu...26 Aralık 2019 Perşembe 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti