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Dünya'nın en karanlık binası: Penceresiz gökdelen

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Dünya'nın en karanlık binası: Penceresiz gökdelen
Dünya'nın en karanlık binası: Penceresiz gökdelen

ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan New York'ta bulunan penceresiz gökdelenin sırrı merak ediliyordu. Gökdelen ile ilgili ortaya atılan iddia ise çok çarpıcı. Penceresiz gökdelenin ABD'nin dünyayı dinlediği yer olduğu söyleniyor.

ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan New York'ta bulunan penceresiz gökdelenin sırrı merak ediliyordu. Gökdelen ile ilgili ortaya atılan iddia ise çok çarpıcı. Penceresiz gökdelenin ABD'nin dünyayı dinlediği yer olduğu söyleniyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) küresel dinleme faaliyetleri için New York kentindeki gizli bir tesisi kullandığı iddia edildi.

Daha önce eski NSA çalışanı Edward Snowden tarafından ifşa edilen belgelerde de adı geçen ‘Titanpointe' adlı merkez, telekom devi AT&T'nin Manhattan'daki penceresiz gökdeleni içinde bulunuyor.

Adı gizli tutulan bir AT&T çalışanının verdiği bilgilere göre NSA ajanları binayı 38'i aşkın ülkede yapılan telefon görüşmelerini, yollanan faks mesajlarını ve internet faaliyetlerini izlemede merkez üs olarak kullanıyor.

1978'de inşa edilen binanın nükleer saldırılara bile dayanacak şekilde inşa edildiği, kendi içinde bulunan jeneratör ve su deposu sayesinde, içindeki çalışanları dış dünyadan bağımsız şekilde haftalarca hayatta tutabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Yerel basında son yıllarda çıkan haberlerde AT&T'nin Amerikan istihbarat servislerine en fazla yardım eden telekomünikasyon firması olduğu iddia edilmişti.

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