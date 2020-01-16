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Dünyanın en uzun pastası: Uzunluğu 6.5 kilometre, ağırlığı 27 ton

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Dünyanın en uzun pastası: Uzunluğu 6.5 kilometre, ağırlığı 27 ton
Dünyanın en uzun pastası: Uzunluğu 6.5 kilometre, ağırlığı 27 ton

Hindistan’ın Thrissur kentinde, 1500 aşçı ve fırıncı bir araya gelerek 6.5 kilometrelik bir pasta yaptı.

10 santimetre kalınlığında, 27 ton ağırlığındaki vanilyalı pastanın dünyanın en uzun pastası olduğunu belirten girişimciler Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırmak için rekorun tescil edilmesini bekliyor.

Bir festival alanında toplanan aşçıların binlerce masayı birleştirerek yaptığı pasta için 12 ton un ve şeker kullanıldı. Binlerce kişinin izlediği rekor kırma denemesi kentin yer aldığı Kerala eyaletinin fırıncılar birliği tarafından organize edildi.

Birlik, Guinness yetkililerinin pastayı ölçtüğünü ve 2018’de 3.2 kilometrelik pasta yaparak adını ‘en uzun pastayı yapan ekip’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıran Çinli fırıncıların rekorunun kırıldığını açıkladı.

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