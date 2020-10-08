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Durağa daldı sözleri şoke etti! 'İsteyerek yaptım'

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İstanbul Beşiktaş'ta durakta bekleyen insanlara çarparak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına yol açan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un yargılanmasına devam edildi.
Durağa daldı sözleri şoke etti! 'İsteyerek yaptım'

Beşiktaş'ta 3 Kasım 2019'da kullandığı otobüs ile durakta bekleyen insanlara çarpıp daha sonra elinde ki bıçakla saldırarak 1 kişinin ölümüne ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında "Kasten öldürme" ve 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 210 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan otobüs şoförü Necdet Karakuş’un yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necdet Karakuş ile aralarında olay esnasında eşi Yalçın Tahir Billur'u kaybeden Ayşe Feride Billur ve kızı Tuğba Billur'un da bulunduğu bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

“BİR AİLEYİ PERİŞAN ETTİ”

Olayda yaralandığı için yürüme zorluğu çeken ve duruşmaya tekerlekli sandalye ile katılan şikayetçi Ayşe Feride Billur ifadesinde Beşiktaş'taki durakta eşiyle birlikte otobüs beklediklerini, durağın da oldukça kalabalık olduğunu söyledi. İfadesi sırasında sık sık ağlayan Billur, "Kırmızı ışıkta bir boş otobüs durdu. Yeşil ışık yanınca çok hızlı bir şekilde üzerimize sürdü. Ben onu canlı bomba zannettim. 'Kaçın kaçın, yetiş ya Muhammed' diye bağırdım. Beni cama doğru, eşimi diğer tarafa... Direksiyonu üzerimize çevirdi. Her şey göz açıp kapayana kadar oldu. Gözümü açtım eşim yerde yatıyordu başı kanıyordu, ben de yerdeydim kalkamadım. Sanığın 'isteyerek yaptım' demesi acıma acı kattı. Şikayetçiyim. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı, bir aileyi perişan etti" diye konuştu.

“HER ŞEYİ POLİSLER YAPTI”

Diğer şikayetçi Sevde Kalyoncu, sanığın aracı insanların üstüne doğru sürdükten sora indiğini, elinde bıçak olduğunu, koşarak ilerleyip bir erkek şahsı bıçaklamaya çalıştığını, bu esnada da 'Polislerin suçu, her şeyi polisler yaptı' diye bağırdığını söyledi.

“KAZAYLA YAPTIM”

Söz verilen sanık Karakuş ağlayarak, "Ben kazayla yaptım. Aileme laf gelmesin diye öyle konuşmuştum" dedi. Sanık avukatları sanığın psikolojik problemlerinin ciddi seviyede olduğunu bu nedenle Adli Tıp Kurumu raporu beklenmeksizin sanığın tahliye edilerek ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını talep ettiler. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenilmesine karar verdi.

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