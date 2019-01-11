  • BIST 91.693
  • Altın 226,044
  • Dolar 5,4298
  • Euro 6,2571
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Duygusallık ömrü kısaltıyor!

» »
Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Emin Dinççağ, insanın duygusal yapısının ömrünü kısalttığını ve birçok hastalığa yol açabildiğini söyledi.
Duygusallık ömrü kısaltıyor!

Uzm. Dr. Dinççağ, insanoğlunun bedeni kadar duygusal yapısı ile de var olduğunu söyledi. Sağlık problemlerinin oluşmasında bilinen birçok etkenin yanında duygusal yapının da çok etkisi olduğunu ifade eden Dinççağ, “Özellikle yüksek tansiyon ve birçok kalp hastalığının oluşmasında psikososyal durumun ve duygusal durumun etkili olduğuna dair birçok çalışma var. İş yerindeki stres, aşırı yüklenme, sosyal çevre ilişkilerinin bozuk olması, ırk ayrımına uğramak, uzun süren toplantılar, günlük çalışma sürelerinin çok uzun olması yüksek tansiyona ve kalp damar hastalıklarına yol açıyor” dedi.

"STRES TANSİYONU YÜKSELTİYOR"

Bu konuda yapılmış birçok çalışmada stresin tansiyonu yükselttiği ancak kronik hipertansiyona neden olmadığı şeklinde görüşlerin olduğunu aktaran Dr. Dinççağ, “Ancak yapılan bazı araştırmalarda 8 yıllık bir çalışmada 3 bin 200 genç erişkinin yüksek tansiyona uğradığı ve koroner arter hastalığına yakalandığı tespit edilmiştir. Yine Kanada’da 8 bin 395 beyaz yakalı üzerinde yapılan bir başka çalışmada iş stresinin 7,5 yılda yüksek tansiyona neden olduğu ve sosyal desteği zayıf olanlarda bu etkinin daha fazla ortaya çıktığı bulunmuştur. Etki erkeklerde kadınlara göre daha fazla hissedilmiştir” diye konuştu.

"STRES, DAMAR SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR"

Stresin, insan vücudunda sempatik sinir sistemi vasıtasıyla yüksek tansiyona neden olduğuna dikkat çeken Dinççağ, “Artan hormonlar kalp hızını ve kan volümünü artırmakta ve tansiyonu yükselmektedir. Stresin sürekli olması hastalığın kalıcı olmasının nedenidir. İç sıkıntısı, depresyon, aileden ve arkadaştan uzak kalmak kalp hastalıklarıyla ilişkilidir. Vücuttaki damarsal sisteme zarar verir. Stres damar büzücü bir madde olan vasokonstriktörlerin vücuttan salgılanmasına yol açar” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grip aşısı yaptırmak için geç mi?10 Ocak 2019 Perşembe 22:30
  • 'Aşırı kilo, beyinde küçülmeye neden olabilir'10 Ocak 2019 Perşembe 22:00
  • Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan 'ambalajlı sularda kurşun riski' iddialarına yanıt10 Ocak 2019 Perşembe 19:11
  • İçme Suyuyla İlgili Kan Donduran Analiz Sonuçları: Duş Bile Alınmaz10 Ocak 2019 Perşembe 19:07
  • “Kadınlarda görülme sıklığı, erkeklerden 3 kat fazla”10 Ocak 2019 Perşembe 16:47
  • Canlı yayında testis kontrolü yaptırmıştı! O yıldızdan kötü haber!10 Ocak 2019 Perşembe 15:31
  • "Dişleri çürük, halsiz ve kambur vaziyetteler"10 Ocak 2019 Perşembe 13:47
  • Meyve ve sebzeleri sıkarak içmek yararlı mı?09 Ocak 2019 Çarşamba 16:04
  • Türk doktor kemik uzatan icadıyla literatüre girdi09 Ocak 2019 Çarşamba 15:54
  • Kadınlar daha kolay bağımlı oluyor09 Ocak 2019 Çarşamba 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti