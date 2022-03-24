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EA Sports Maradona'yı neden FIFA 22'den çıkardı?

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EA Sports Maradona'yı neden FIFA 22'den çıkardı?
EA Sports Maradona'yı neden FIFA 22'den çıkardı?

EA Sports, Diego Armando Maradona'yı FIFA 22 oyunundan kaldırdıklarını duyurdu.

EA Sports, futbol efsanesi Diego Maradona'nın FIFA 22 Ultimate Team'den çıkarıldığını doğruladı.

Yapılan açıklamada, "Üçüncü şahısların yasal anlaşmazlığı nedeniyle Diego Maradona'nın FIFA Ultimate Team Paketlerinde, gelecekteki FUT içeriğinde ve EA SPORTS FIFA 22'deki Soccer Aid World XI'de yer almasını askıya aldık. Bu nedenle, Diego Maradona İKON Ögeleri artık Paketlerde, KKG'lerde ve FUT Taslağı olarak sunulmayacak ve fiyat aralığı bir sonraki duyuruya kadar mevcut değerinde kalacak. Oyuncularımızın hayal kırıklığını anlıyoruz ve gelecekte futbolun en büyük simgelerinden birini oyuna geri getirmeyi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

EA Sports, isim hakları için verilen hukuki savaşla ilgili durumun kısa zamanda içinde çözülmesini bekliyor.

Kasım 2020'de 60 yaşında vefat eden Arjantinli efsane, FIFA 22 Ultimate Team oyun modunda FUT İkonu olarak yer aldı. Maradona kariyerinin farklı aşamalarında temsil eden dört ayrı ikon oyuncu ögesiyle birlikte oyunda yer aldı.

Maradona, ilk olarak EA Sports'un FIFA 18'indeki FIFA Ultimate Team oyun moduna dahil edildi.

FIFA 22'de halihazırda bir Maradona oyuncu ögesi almış olan oyuncuların takımlarından Maradona ögeleri silinmeyecek.

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