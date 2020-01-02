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EastMed doğal gaz boru hattı anlaşması imzalandı

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EastMed doğal gaz boru hattı anlaşması imzalandı
EastMed doğal gaz boru hattı anlaşması imzalandı

EastMed doğal gaz boru hattı anlaşması DEPA ve Energean Oil & Gas arasında imzalandı.

DEPA bu anlaşmayla Energean’dan büyük miktarda doğal gaz satın alabilecek.

Her iki şirketin ortak ilgisi, (DEPA ve Energean) alıcı ile tedarikçi ticari işbirliği ve İsrail ile mevcut gaz pazarı ve daha sonraki aşamada İsrail MEB’inden çıkarılacak olan doğal gaz hareketi ile ilgili olduğu kaydedildi.

İmza töreninden sonra Kostis Hatzidakis yaptığı açıklamada, anlaşmanın hiçbir ülkenin aleyhine olmadığını sadece Güneydoğu Akdeniz’de barış ve işbirliğini hedeflediğini belirterek “bu, geniş bölgemizde barış ve kalkınma için bir güç birliğidir ve bu işbirliği enerjiyi bir çatışma vesilesi değil, bölgedeki devletlerin ve halkların birlikte olabilmeleri için bir katalizör olarak görüyor”dedi.

Kostis Hatzidakis son olarak, İtalya’nın projeye katılımıyla bunun son şeklini alacağına ve AB’nin enerji güvenliği için güçlü bir seçenek oluşturacağını söyledi.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı anlaşması imzalanııyor

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