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Eczacılar eylem yapacak

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Eczacılar eylem yapacak
Eczacılar eylem yapacak

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda Meclis’e iletilmediği  gerekçesiyle bugün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacaklarını bildirdi.

 

“1. EYLEM PLANI” kapsamında saat 12:00’de tüm üyeleriyle eylemde olacaklarını belirten Eczacılar Birliği, 1.Eylem Planı’nın ilgili Bakanlık tarafından dikkate alınmaması halinde, 2. ve süresiz eylem planlamasının yapılacağını da duyurdu.

 

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Birlik Genel Kurulu’nda tüm üye eczacılarının oybirliği ile kabul edilen Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Meslek Tadil Yasası’nın Birliğin özerk  yapısının  ve özel eczane eczacılarının tek güvencesi olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Bu meslek tadil yasası Kasım 2019 döneminden beridir KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından halen daha ötelenmekte ve gerekli hassasiyet gösterilmemektedir” denildi.

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