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Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ülkede “hızla artan vakalar, kontrol altına alınamayan bulaş ve alınan yetersiz önlemler” nedeniyle yarın itibariyle eczane çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiğini bildirdi.
Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ülkede “hızla artan vakalar, kontrol altına alınamayan bulaş ve alınan yetersiz önlemler” nedeniyle yarın itibariyle eczane çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiğini bildirdi.

Buna göre, eczane çalışma saatleri şöyle:

“Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke İlçelerinde hafta içi 08.00-15.30, Cumartesi 08.00-13.30, nöbetçi eczaneler hafta içi 15.30-22.00, Cumartesi 13.30-22.00, Pazar 08.00-22.00, reçeteli hastalar için de oncall 22.00-00.00.

İskele ilçesi hafta içi 08.00-15.30, Cumartesi 08.00-15.30. Nöbetçi eczane çalışma saatleri hafta içi 15.30-22.00, reçeteli oncall 22.00-00.00. Pazar 10.00-16.00.

Mesarya ve Karpaz bölgeleri ise hafta içi 08.00-15.30, Cumartesi 08.00-15.30. Nöbetçi eczane Pazar 10.00-16.00.”

Eczacılar Birliği, bu bağlamda 5-10 Şubat tarihleri arasında bölgelere göre belirtilen çalışma saatlerinin baz alınacağını kaydetti.

KAPIDAN HİZMET VERİLECEK

Açıklamada, “Bu süreç zarfında teması en aza indirgemek amacı ile eczanelerin tümü kapıdan hizmet verecektir. Nöbetlerde 65 yaş üstü hastalara öncelik tanınacaktır. Nöbetlerde ateş, öksürük, hapşırma şikayeti olan hastalara öncelik tanınacaktır. Düzenli PCR testlerinin eczacılara zorunlu kılınması halinde, devletten tıpkı diğer sağlık sektörlerine uygulandığı gibi herhangi bir kontaminasyona vesile olmayacak şekilde çalıştığımız iş yerlerimizde ücretsiz olarak testlerimizin yapılması talep edilerek ve aksi hiç bir uygulama tarafımızca kabul edilmeyecektir” ifadeleri de yer aldı.

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