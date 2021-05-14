Edremit'te Yüksek Ses ve Gürültü Ele Verdi

13.05.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Edremit’te bulunan bir sitede, yüksek ses ve gürültü şikayeti üzerine olay yerine giden polis ekibi tarafından sitenin avlusu içerisinde ağaçlar arasına şüpheli olarak tespit edilen O.O.O. (E-27) ve A.A.(E-24) alıkonarak, söz konusu mahalde yapılan aramda; poşet içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada ise yaklaşık 0.100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahısların yanı sıra söz konusu ikametgahta bulunan J.U.(E-24), E.A.(E-22), P.C.(K-27), M.N.T.M.(K-23) ve M.R.H. (K-25) tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.