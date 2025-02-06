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Ege Denizi’nde depremler sürüyor...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi’nde gece saatlerinden itibaren art arda dokuz deprem meydana geldi.
Ege Denizi’nde depremler sürüyor...

İlk sarsıntı, Türkiye saati ile 01.57’de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Saat 04.41’de, yine Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Bundan 21 dakika sonra, saat 05.02’de 4,1 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandı.

Saat 05.24 ve 05.45’te 4,4 05.54 ve 06.23’te ise 4,6 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi

Saat 06.36’da Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde sekizinci bir deprem yaşandı.

Saat 08.51’de ise 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerin tamamının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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