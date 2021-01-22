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Eğlence mekanındaki müşteriyi döven 2 güvenlik görevlisi tutuklandı

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Girne’de 2019 yılında bir eğlence mekânında güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları dönemde kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle mekanda müşteri olarak bulunan Gökhan Urhan’ı darp etmişlerdi
Eğlence mekanındaki müşteriyi döven 2 güvenlik görevlisi tutuklandı

Girne’de 2019 yılında bir eğlence mekânında güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları dönemde kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle mekanda müşteri olarak bulunan Gökhan Urhan’ı darp ederek çene ve burnunun kırılmasına yol açmaktan yargılanan Mahmut Elinç ile MaksudSharıpov hakkındaki karar dün açıklandı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde BaşkanFüsunCemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi huzurunda yargılanan sanıklardan MaksudSharıpov 9 ay, Mahmut Elinç ise 18 ay hapse mahkûm edildi. Sanık Elinç hakkında karar verilirken, Lefkoşa’da vahim zarar, darp, mahkeme emirlerine uymama ve ikamet izinsiz ülkede kalma davaları da dikkate alındı.

Sanıklar hakkındaki kararı Yargıç Kürşad okudu. Kürşad, sanıkların 7 Nisan 2019 tarihinde saat 04.30 raddelerinde, Girne de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro isimli diskonun ön kısmında aynı diskoda güvenlik görevlisi olarak çalışmakta oldukları bir esnada, Girne’de sakin Gökhan Urhan’ın kendilerine küfür ettiği gerekçesi ile yüzüne gelişi güzel yumruk vurup, çene ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.  

MaksudSharipov’un olay günü, Mahmut Elinç’in ise 2019 yılı temmuz ayında tutuklandığını kaydeden Yargıç, olayla ilgili kamera görüntülerinde sanıkların birer kez müştekiye vurduklarının görüldüğünü belirtti. Yargıç, sanıkların savunmalarında kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle söz konusu fiilleri işlediklerini söyleyen yargıç, olayda tahrik unsuru olduğunu kabul ettiklerini açıkladı.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, tahrik unsurunun bir olaydaki önemine dikkat çekere, planlı değil ani bir öfke ile hareket ettiklerini, her iki sanığın birer kez müştekiye vurduklarını ve fillerine devam etmediklerini, bu hususların lehlerine değerlendirildiğini ifade etti. Yargıç,  suçun halka açık bir yerde yaşanmış olmasını, sanıkların güvenlik görevlisi olan arkadaşlarının kavgasına dahil olmalarını,  karışında sanıkların da dahil olup grup halinde hareket etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad,MaksudSharıpov’un sabıkası olmadığını, Mahmut Elinç’in ise benzer sabıkası olmadığını ifade etti.

Kürşad, sanık Elinç hakkında karar verilirken Lefkoşa’daki darp, vahim zarar, mahkeme emrine uymama ve KKTC’de izinsiz kalma davalarının da dikkate alındığını söyledi.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanıkların davalarını kabul etmelerini, cezalarını pandemi süreci gibi zorlu bir süreçte ülkelerinden uzak çekecek olmasını da dikkate aldıklarını belirterek, MaksudSharıpov 9 ay, Mahmut Elinç ise 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

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