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Eğlence Sektörü İnsiyatifi:Dayanacak gücümüz kalmadı

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Kıbrıs Eğlence Sektörü İnsiyatifi bir açıklama yaparak pazartesi günü iş yerlerini açacaklarını duyurdu
Eğlence Sektörü İnsiyatifi:Dayanacak gücümüz kalmadı

Kıbrıs Eğlence Sektörü İnsiyatifi bir açıklama yaparak pazartesi günü iş yerlerini açacaklarını duyurdu.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Açıklama şu şekilde:

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Bar, club ve eğlence sektörü işletmeleri olarak Aralık 2020’den beridir kapalı durumdayız. Bu süreç içerisinde devlet tarafından hiçbir maddi katkı alamayan işletmelerimizin artık dayanacak gücü kalmamış ve kapanma noktasına gelmiştir.

Daha önce yaptığımız eylem sonrasında gerek dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu bizlere ülkede açılma olması durumunda herkesin açılacağı ve diğer çözüm yolları konularında sözler vermişlerdi.

Gelinen süreçte yavaş yavaş açılmaya gidilirken, binlerce kişiye ekmek kapısı olan işletmelerimizin geleceği ile ilgili kaygılar yaşıyoruz. Sadece eğlence olarak bakılan sektörümüzle ilgili artık bir yol haritasının bizlerin önüne konulmasını istiyoruz. Aksi durumda Res-Bir’in almış olduğu “sivil itaatsizlik” kararını bizler de her şeyi göze alarak gündemimize alacağız.

“Sağlık Her Şeyden Önde Gelir” diyerek bugünlere çok fazla ses çıkarmadan, halkın sağlığını düşünerek gelmiş durumdayız. Her görüşmemizde verilen sözlerin tutulmaması, bizleri hep yaralamıştır.

Gerek 2020 Mart ayında yaşanan kapanma, gerekse de aralık ayında gidilen kapanma sürecinde hiçbir maddi destek alamayan eğlence sektörüne sahip çıkılmasını istiyoruz.

Sonuç olarak cuma gününe kadar karar üretilmemesi durumunda Res-Bir gibi pazartesi günü bizler de iş yerlerimizi açacağımızı duyururuz.

Eğlence Sektörü İnisiyatifi

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