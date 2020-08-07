Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

Yapılan 30.11.2001 tarihli ve A.E. 753 sayılı Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün 9 (7) C maddesi uyarınca Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı 24 -27 Temmuz ve 05 Ağustos 2020 tarihleri arasında kademeli olarak gerçekleştirildi.
İlgili sınava itirazlar 22 Ağustos 2020 tarihine kadar yazılı olarak Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak.
SINAV SONUÇLARI
|Ehliyet sınıf
|A
|B
|C
|D
|Kimlik no
|
|
|
|
|207521
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|368462
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|152753
|X
|X
|X
|Kaldı
|243435
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|319243
|X
|X
|X
|Kaldı
|248426
|X
|X
|X
|Geçti
|206333
|X
|X
|X
|Geçti
|229331
|X
|X
|X
|Geçti
|228711
|X
|X
|X
|Geçti
|290519
|X
|X
|X
|Geçti
|202348
|X
|X
|X
|Geçti
|169444
|X
|X
|X
|Geçti
|224191
|X
|X
|X
|Geçti
|208563
|X
|X
|X
|Geçti
|319981
|X
|X
|X
|Geçti
|205263
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|211140
|Kaldı
|Kaldı
|Kaldı
|Kaldı
|113575
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|132192
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|194072
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|234065
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|180994
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|220570
|Kaldı
|Geçti
|Kaldı
|Geçti
|149638
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|228710
|Kaldı
|Kaldı
|Kaldı
|Geçti
|187364
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|237850
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|399294
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|117949
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|244168
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|149314
|Geçti
|Geçti
|Geçti
|X
|178657
|Kaldı
|Kaldı
|Kaldı
|X
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