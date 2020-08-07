Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

Yapılan 30.11.2001 tarihli ve A.E. 753 sayılı Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün 9 (7) C maddesi uyarınca Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı 24 -27 Temmuz ve 05 Ağustos 2020 tarihleri arasında kademeli olarak gerçekleştirildi.

İlgili sınava itirazlar 22 Ağustos 2020 tarihine kadar yazılı olarak Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak.

SINAV SONUÇLARI

Ehliyet sınıf A B C D Kimlik no 207521 Geçti Geçti Geçti Geçti 368462 Geçti Geçti Geçti Geçti 152753 X X X Kaldı 243435 Geçti Geçti Geçti Geçti 319243 X X X Kaldı 248426 X X X Geçti 206333 X X X Geçti 229331 X X X Geçti

228711 X X X Geçti 290519 X X X Geçti 202348 X X X Geçti 169444 X X X Geçti 224191 X X X Geçti 208563 X X X Geçti 319981 X X X Geçti 205263 Geçti Geçti Geçti Geçti 211140 Kaldı Kaldı Kaldı Kaldı 113575 Geçti Geçti Geçti Geçti

132192 Geçti Geçti Geçti X 194072 Geçti Geçti Geçti X 234065 Geçti Geçti Geçti X 180994 Geçti Geçti Geçti X 220570 Kaldı Geçti Kaldı Geçti 149638 Geçti Geçti Geçti Geçti 228710 Kaldı Kaldı Kaldı Geçti 187364 Geçti Geçti Geçti X 237850 Geçti Geçti Geçti Geçti 399294 Geçti Geçti Geçti X