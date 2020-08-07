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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!
Ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

Yapılan 30.11.2001 tarihli ve A.E. 753 sayılı Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün 9 (7) C  maddesi uyarınca Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı 24 -27 Temmuz ve 05 Ağustos 2020 tarihleri arasında kademeli  olarak gerçekleştirildi.

İlgili sınava itirazlar 22 Ağustos 2020 tarihine kadar yazılı olarak Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak.

SINAV SONUÇLARI

Ehliyet  sınıf ABCD
Kimlik no                
207521 Geçti    Geçti       Geçti       Geçti       
368462Geçti Geçti Geçti Geçti 
152753XKaldı
243435Geçti Geçti Geçti Geçti 
319243XXXKaldı
248426XXXGeçti
206333XXXGeçti
229331XXXGeçti
228711XXXGeçti
290519XXXGeçti
202348XXXGeçti
169444XXXGeçti
224191XXXGeçti
208563XXXGeçti
319981XXXGeçti
205263GeçtiGeçtiGeçtiGeçti
211140KaldıKaldıKaldıKaldı
113575GeçtiGeçtiGeçtiGeçti
132192GeçtiGeçtiGeçtiX
194072GeçtiGeçtiGeçtiX
234065GeçtiGeçtiGeçtiX
180994GeçtiGeçtiGeçtiX
220570KaldıGeçtiKaldıGeçti
149638GeçtiGeçtiGeçtiGeçti
228710KaldıKaldıKaldıGeçti
187364GeçtiGeçtiGeçtiX
237850GeçtiGeçtiGeçtiGeçti
399294GeçtiGeçtiGeçtiX
117949GeçtiGeçtiGeçtiX
244168GeçtiGeçtiGeçtiX
149314GeçtiGeçtiGeçtiX
178657KaldıKaldıKaldıX
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